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Российский авиаперевозчик Red Wings с 18 ноября запускает прямые рейсы из Самары в Минск

01 ноября 2023 08:19
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Авиакомпания Red Wings с 18 ноября 2023 года открывает полетную программу из российского города Самара в Минск, информирует Национальный аэропорт Минск.

Минск и Самару теперь будут разделять всего 2,5 часа полета, за которые будут преодолены почти 1 800 км. Обслуживать маршрут будет воздушное судно Sukhoj Superjet на 100 пассажирских кресел.

Полеты будут осуществляться регулярно по субботам. Билеты есть возможность приобретать на официальном сайте авиакомпании, в кассах аэропорта, а также в мобильном приложении.

Для российского авиаперевозчика Самара будет вторым направлением из аэропорта города Минска. Red Wings с марта 2023 года уже выполняет полеты на линии Уфа-Минск-Уфа.

# Авиасообщение # общество

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