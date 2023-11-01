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Совбез проверяет систему реагирования на акты терроризма – возможны перебои с транспортом

01 ноября 2023 07:57
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Новости Беларуси. Проверка государственной системы реагирования на террористические акты началась в Беларуси. Мероприятия продлятся до 3 ноября и будут проходить под руководством Государственного секретариата Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез проверяет систему реагирования на акты терроризма – возможны перебои с транспортом-1

В рамках проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава, из-за чего на отдельных участках дорог и местности общего пользования возможно введение временных ограничений движения граждан и транспорта. Также в учебных целях будут применяться имитационные средства поражения.

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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