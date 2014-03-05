Выставка «Оренбургский пуховый платок» открылась в Национальном историческом музея Беларуси

Новости Беларуси. Предмет модного гардероба и историческая ценность. В Минске 5 марта открылась выставка «Оренбургский пуховый платок». Шали, палантины и паутинки – традиционные узоры здесь соседствуют с модными тенденциями. Один из трендов – платки с символикой Олимпиады. Но основное внимание классическому стилю ткачества.

Оренбургские платки известны уже почти два столетия, и всё это время они не теряют популярности. Секрет такой народной любви не только в изюминке платков – как известно, они настолько тонкие, что легко продеваются через обычное кольцо.

Юрий Комлев, директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств:

Поверяем качество: наш Оренбургский пуховый платок продеваем через кольцо. Легко проходит. Вот так вот проверяется качество платка. Его главным достоинствами является, прежде всего, красота, то, что можно не только им любоваться, но и носить. И платок, который связан из настоящего оренбургского пуха - пуха оренбургской козы, он носит еще и целебный характер. Сегодня наш Оренбургский платок - это многонациональный платок, который вяжут представители самых разных национальностей, которые проживают на территории нашего замечательного Оренбургского края.

Каждый такой экспонат можно выставлять не больше нескольких месяцев, чтобы не повредить тонкое кружево. Кстати, в эти дни выставки платков из коллекции Оренбургского музея проходят сразу в нескольких странах – России, Беларуси, Великобритании и Казахстане.

«Оренбургский пуховый платок» - это первый шаг в культурном сотрудничестве Минска и Оренбургской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Беларуси:

Главная задача наша - налаживание культурных связей между регионами России и республикой Беларусь. «Оренбургский пуховы платок» - это пробный проект, первый с Оренбургом. Тем более, этот город очень далек от нас в километраже. Сейчас мы разные страны, но, в то же время, культура близка друг к другу. Поэтому я считаю, что в Национальном историческом музее эта выставка имеет место быть. Она достаточно органично здесь представлена. Плюс ко всему, это совместный проект. Мы показываем свою этнографию, ведь костюмы, на которых находятся эти платки, это фонды нашего Национально исторического музея.