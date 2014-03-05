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В Беларуси начали досрочно выплачивать пенсии за 8 марта

05 марта 2014 13:26
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Новости Беларуси. В Беларуси начали досрочно выплачивать пенсии за 8 марта. В связи с празднованием Дня женщин график подкорректирован. Так, в отделениях почтовой связи Могилева пенсии начали выдавать еще накануне. С 5 марта их можно получить в Брестской, Витебской, Минской, Могилевской области, а также в столице. А 6 марта – в Витебске, Гомельской области. А вот пенсионеры Гродненской области получат деньги буквально накануне 8 марта.

В праздничный день пенсии также можно получить, но лишь в дежурных почтовых отделениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пенсии

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