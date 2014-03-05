Книгу-хронику об истории Молодечно презентуют в 2014 году

Новости Беларуси. Сотрудники зонального государственного архива Молодечно подготовили к печати уникальное хроникально издание. В основе - факты, которые рассказывают об истории населенного пункта. Отсчет начинается с двадцатых годов 20 века.

В книге будет отражен польский, советский периоды. Печатное издание расскажет и о событиях 21 века. Документы и фотографии собирали в течение нескольких лет. Презентуют издание уже в этом году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оксана Адамович, начальник отдела организации «Зональный государственный архив Молодечно»:

Если говорить о том, для кого оно (издание), скорее всего, во-первых, для тех, кто живет в городе и будет в нем жить. Я считаю, что это будет интересно. Потому что здесь идут одни факты. Мы не пытались описать своими словами, рассказать и так далее. Это просто факты. Мы даем факты: в таком-то году открылось это, в таком-то году появилось это. Вдруг кто-то вспомнить - действительно это было! Одни вспомнят, другие узнают.