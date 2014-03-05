Обновленный зал прилета для обслуживания рейсов, прибывающих из России, открылся в Национальном аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. Обновленный зал прилета для обслуживания рейсов, прибывающих из России, открылся 5 марта в Национальном аэропорту «Минск». Одно из главных изменений – запуск новой багажной системы голландского производства, которая хорошо зарекомендовала себя во многих аэропортах мира.

В целом в ходе реконструкции изменится не только интерьер, но и значительно расширится площадь всего комплекса аэровокзала. Системы отопления, освещения и кондиционирования заменят на новые. Улучшится сообщение и между этажами, сейчас устанавливаются дополнительные лифты и эскалаторы. Также увеличится количество торговых точек и объектов общественного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Аэропорт ставил в первую очередь перед собой задачу увеличения площадей для обслуживания пассажиров. То есть фактически в два раза мы можем дополнительно этими площадями, техническим оснащением и так далее обеспечить обслуживание пассажиров около 6 млн в год.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В дальнейшем будет работа продолжаться по устранению еще каких-то недоработок. Но к чемпионату мира по хоккею, когда к нам прилетят первые пассажиры или участники чемпионата мира, все это будет, естественно, закончено.