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Выставка креативных новогодних деревьев открылась в Минске

16 декабря 2023 18:10
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Новости Беларуси. Праздничную атмосферу Минску добавляют новогодние деревья. Выставку креативных елок 16 декабря открыли у Дворца спорта. Подобные презентации там продолжатся по 24 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка креативных новогодних деревьев открылась в Минске-1

Первым «Техноелку» зажег Заводской район столицы. Вместо привычных игрушек на новогоднем дереве эмблемы предприятий, которые принимали участие в его создании. Помимо творческой презентации, авторы идеи представили и насыщенную развлекательную программу. А чтобы событие получилось ярким и по-настоящему огненным, для гостей праздника подготовили фаер-шоу.

Выставка креативных новогодних деревьев открылась в Минске-4

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Силами наших предприятий, силами работников наших градообразующих предприятий, это Минский автомобильный завод, это Минский завод колесных тягачей, Минский подшипниковый завод, буквально в течение трех недель была придумана идея и далее реализована. Сегодня нам выпала честь первыми открыть этот праздник. Я думаю, что сегодня у всех, несмотря на сырую погоду, хорошее настроение. Самое главное это наши горячие сердца, горячие сердца заводчан.

Выставка креативных новогодних деревьев открылась в Минске-7

Уже завтра эстафету подхватит Ленинский район Минска, а затем и остальные. Лучшую новогоднюю елку определят по итогам онлайн-голосования.

# Новый год # общество # Сергей Масляк

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