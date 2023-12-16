Выставка креативных новогодних деревьев открылась в Минске

Новости Беларуси. Праздничную атмосферу Минску добавляют новогодние деревья. Выставку креативных елок 16 декабря открыли у Дворца спорта. Подобные презентации там продолжатся по 24 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым «Техноелку» зажег Заводской район столицы. Вместо привычных игрушек на новогоднем дереве эмблемы предприятий, которые принимали участие в его создании. Помимо творческой презентации, авторы идеи представили и насыщенную развлекательную программу. А чтобы событие получилось ярким и по-настоящему огненным, для гостей праздника подготовили фаер-шоу.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Силами наших предприятий, силами работников наших градообразующих предприятий, это Минский автомобильный завод, это Минский завод колесных тягачей, Минский подшипниковый завод, буквально в течение трех недель была придумана идея и далее реализована. Сегодня нам выпала честь первыми открыть этот праздник. Я думаю, что сегодня у всех, несмотря на сырую погоду, хорошее настроение. Самое главное – это наши горячие сердца, горячие сердца заводчан.