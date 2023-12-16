Азарёнок: террористов забрасываете, заходить тренируетесь. Ну попробуйте. Здесь не просто готовы, здесь хотят вас рвать!

В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Новость слышали? Началось обсуждение принятия Украины в ЕС. Правда, тут же Макроняка заявила, что это шаг, знаете ли, символический. Расширяться пока не планируют. Представьте себе девушку, на которой обещают жениться. Уже 10 лет. На протяжении этих 10 лет ее каждый день извращенно, садистски, жестоко насилуют, стегают и бьют, режут до крови. Кроме этого, переписали себе все ее имущество, прописались в ее квартире, все фамильное серебро продали и свинтили последнюю батарею. Больше того – ее детей убили. Тупо зарезали. Раскромсали. А ей говорят – вот-вот возьмем. Тут у тебя вроде еще что-то лежит. Не переживай. Возьмем. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Григорий Азаренок:

А она уже и так сплясать готова. И так. И на корачках. И стриптиз. И что угодно.

Только танцы все не веселые. Больше адские. Цэ эуропа, напомню. Но мы покажем вам еще видео. Уже – Чернигов.

Хлеб раздают. Гидность. Воля. Демократия. Майдан. Европейский выбор. Они побороли свою диктатуру. Они стремятся в цивилизацию. Им нехрен жрать. Они дохнут как мухи. Также дохнуть могли и мы.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Белорусы, смотрите и понимайте, где есть правда, что вам обещали и к чему нас бы привели. Вот эти кладбища могли на территории Беларуси быть, если Тихановская стала бы вашим президентом. Смотрите в видео.

Григорий Азаренок:

Это мог быть ты. Тот, кто сейчас смотрит это видео. Поганый змагар. Ты сначала скакал по улицам и требовал – дай, дай, дай – выборы, свободу, права. Ты всего лишь получил по жопе. Но если бы ты не получил по жопе, что бы было. Сначала бандиты изнасиловали бы твою сестру, жену и мать, а потом тебе бы дали в руки оружие и сказали бы – вперед. Подыхать. И ты бы пошел, потому что сзади заградотряд из тех, кто тебе печеньки давал. А теперь воют, скоты, стонут, вопят. Домой хотят. Нет. Не вернетесь. Никогда. Вы никогда больше не увидите Минска, своих родных и близких, не возьмете их за руку, ни мать, ни отца. Родного порога не увидите. Никогда. Не пройдетесь по местам детства. Никогда. Не услышите родную речь. Никогда. Страна вас ненавидит. Она отвергает вас. Выплевывает. Вы встретите праздники там, где вам никто не рад. И тепла не будет в ваших глазах. Не будет счастья. Не будет надежды. Вы грязь. Больной грязью и останетесь. Мерзните. Голодайте. Скулите. Вы это понимаете. А потому решили с оружием вернуться.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

На территории Польши в настоящее время 7 так называемых хоругвей, которые готовятся к терактам, захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь в Белостоке. Мы знаем сотрудников спецслужб польских, которые курируют их деятельность. Мы считаем, что это недопустимо. Мы такой практики не используем и не считаем, что это хорошо. Поэтому украинские, польские и прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них.