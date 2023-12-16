Какие знаки природы предвещают скорые морозы? Народные приметы на декабрь

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». 17 декабря – Варварины морозы. На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха – береги нос да ухо!» Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», – подмечали люди этапы формирования зимника. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», – говорили в народе.

18 декабря – Саввин день. В это время наши предки умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а поленья трещат – значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле, можно было ждать снегопада.