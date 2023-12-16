Какие знаки природы предвещают скорые морозы? Народные приметы на декабрь
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
17 декабря – Варварины морозы. На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха – береги нос да ухо!» Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», – подмечали люди этапы формирования зимника. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», – говорили в народе.
18 декабря – Саввин день. В это время наши предки умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а поленья трещат – значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле, можно было ждать снегопада.
19 декабря – Никола Зимний. На Николу никому нельзя было грустить – считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы – «Никола загвоздит то, что Савва намостит» – морозит реки и озера. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.
22 декабря – Анна Темная. В это время на Руси обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней – это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную – лето ждали плохое, а если с просветом – урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно, то и под Новый год выглянет солнце.
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