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Выставка к освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков работает в Нацбиблиотеке

24 января 2024 07:33
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В Национальной библиотеке Беларуси вторая выставка цикла «Зара вызвалення займаецца над Беларуссю». Вниманию посетителей представлена хроника освобождения нашей страны с января по март 1944 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка к освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков работает в Нацбиблиотеке-1

Среди экспонатов документы периода Великой Отечественной, издания современных историков. Они рассказывают о Калинковичско-Мозырской и Рогачевско-Жлобинской наступательных операциях. Кроме того, здесь материалы о героях-освободителях Беларуси.

Выставка к освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков работает в Нацбиблиотеке-4

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Это позволяет нести правду войны из первых рук, первых уст до представителей любого поколения. И мы видим, как люди, которые изучают на протяжении 40-50 лет тематику Великой Отечественной войны, с восхищением говорят об этих работах. Как совсем молодые ребята, которые пришли, мы видели, смотрят эти альбомы. Где-то, может быть, узнают про бабушек, дедушек, которых они не застали – в этом и заключается преемственность поколений. Через эти живые поколения нужно доносить правду, нашу правду о той великой войне.

Цикл выставок приурочен к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Он включает три этапа и продолжится до конца года.

# Великая Отечественная война # общество # Вадим Гигин

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