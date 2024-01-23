«Отлично поднимает настроение». Так ли безопасен витамин D?
Праздники отгуляли, и на смену веселья пришли уныние, тоска, грусть и апатия. Зимняя хандра – это достаточно распространенное явление. Психологи уверяют: причина зимней депрессии в гормонах, а точнее в соотношении их друг с другом. Серотонин – гормон радости вызывает хорошее настроение, в то время, как мелатонин отвечает за сон и пассивность. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что если нет противопоказаний, то пара сеансов искусственного загара тоже отлично поднимает настроение и стимулирует выработку витамина D.
Анастасия Цываненок, владелица модельной школы:
Да, но он же не всем, есть противопоказания.
Наталья Надольская:
Я говорю, это если только нет противопоказаний, то тоже.
Анастасия Цываненок:
У меня, например, они есть, поэтому я не хожу, не могу.
Сергей Янгибаев, психолог:
Единственное, что я точно сразу скажу, что витамины очень часто мы принимаем бездумно. Бывает такое, что мы можем переборщить с ними – это тоже противопоказания определенные имеет. Поэтому обязательно перед тем, как принимать витамины, особенно витамин D, то лучше бы сдать, конечно, анализы сразу перед этим. То есть, возможно, вдруг таким чудом случилось, что у вас в Беларуси есть переизбыток этого витамина D. Такое тоже может быть, и тогда мы только себе во вред сделаем.
Денис Северов, магистр психологии:
Если говорить о внутренней составляющей, физиологии, то часто депрессия может сопровождаться тем, что у вас банально не хватает железа в вашем организме. Поэтому действительно перед тем, как ставить себе диагнозы, проходите диагностику.
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