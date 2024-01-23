«Отлично поднимает настроение». Так ли безопасен витамин D?

Праздники отгуляли, и на смену веселья пришли уныние, тоска, грусть и апатия. Зимняя хандра – это достаточно распространенное явление. Психологи уверяют: причина зимней депрессии в гормонах, а точнее в соотношении их друг с другом. Серотонин – гормон радости вызывает хорошее настроение, в то время, как мелатонин отвечает за сон и пассивность. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что если нет противопоказаний, то пара сеансов искусственного загара тоже отлично поднимает настроение и стимулирует выработку витамина D.

Анастасия Цываненок, владелица модельной школы:

Да, но он же не всем, есть противопоказания. Наталья Надольская:

Я говорю, это если только нет противопоказаний, то тоже. Анастасия Цываненок:

У меня, например, они есть, поэтому я не хожу, не могу.