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Индустриальный парк Витебской области создадут недалеко от Шанхая

24 января 2024 06:49
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Витебск принимает делегацию из Китая. Интенсивность визитов растет после Международной выставки импорта в Шанхае, где в начале ноября наши предприятия успешно презентовали свои достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индустриальный парк Витебской области создадут недалеко от Шанхая-1

Площадка для обсуждения новых проектов – Витебский технопарк. Сегодня здесь работают более 10 резидентов, занятых в сферах приборостроения, энергосбережения, информационных технологий. Есть квалифицированные IT-кадры, задействовать которые готов китайский инвестор.

Индустриальный парк Витебской области создадут недалеко от Шанхая-4

Михаил Кейзеров, директор технопарка Витебска:
Компания Zhongbai – это крупный оператор шанхайской зоны развития, который может привезти на нашу территорию огромное количество инвестиций, информационных технологий, инноваций и так далее, поэтому это очень хорошее соглашение. Если нам китайская сторона предоставляет значительный объем работы – это и сумма инвестиций, это занятость наших программистов, валюта, которая придет в нашу страну, это вообще развитие технопарка.

Индустриальный парк Витебской области создадут недалеко от Шанхая-7

В свою очередь недалеко от Шанхая создадут индустриальный парк Витебской области. Свои товары там презентуют около полусотни наших предприятий. Партнеров из КНР особенно интересует производство мясомолочных продуктов, переработка льна. В ближайшие дни делегация посетит вузы региона, а представители сферы культуры обсудят проведение в фестивальной столице совместных мероприятий.

# Беларусь-Китай # общество

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