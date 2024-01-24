Индустриальный парк Витебской области создадут недалеко от Шанхая

Витебск принимает делегацию из Китая. Интенсивность визитов растет после Международной выставки импорта в Шанхае, где в начале ноября наши предприятия успешно презентовали свои достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка для обсуждения новых проектов – Витебский технопарк. Сегодня здесь работают более 10 резидентов, занятых в сферах приборостроения, энергосбережения, информационных технологий. Есть квалифицированные IT-кадры, задействовать которые готов китайский инвестор.

Михаил Кейзеров, директор технопарка Витебска:

Компания Zhongbai – это крупный оператор шанхайской зоны развития, который может привезти на нашу территорию огромное количество инвестиций, информационных технологий, инноваций и так далее, поэтому это очень хорошее соглашение. Если нам китайская сторона предоставляет значительный объем работы – это и сумма инвестиций, это занятость наших программистов, валюта, которая придет в нашу страну, это вообще развитие технопарка.