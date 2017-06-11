«Нужно прямо здесь и сейчас»: как работают и на кого рассчитаны быстрые кредиты без поручителей и справок

Новости Беларуси. Быстрые деньги без поручителей, справки о доходах и прочих формальностей. Привлекательное предложение, не правда ли? Клюнуть на него просто, а вот выпутаться порой из этой истории бывает невероятно сложно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто они – «должники по собственной воле»?

Лилия Ивановна не хочет открывать лицо. Ее сын попал. Так это сейчас называется. На него оформили за год три телефона в рассрочку. Как? А просто паспорт. У него проблемы с алкоголем, но это совсем не означает, что мама плакать должна и днем, и ночью. Ей стыдно, как и любой другой, которая знает, что сын – не такой, каким стал.

Лилия:

Никто не смотрит: работает этот человек, не работает. Пожалуйста, паспорт дали, взяли самый крутой телефон, повесили на него.

Заплатила женщина две тысячи рублей. Для нее – пенсионерки – деньги большие. Но кто считает чужие? Плачет мама и отец, который запретил жаловаться, особенно в камеру. Но, как оказалось, этот черный бизнес давно на потоке. Берут у тебя только паспорт. В интернете, на заборе – объявление: «приноси – деньги дадим под 90% или 200% годовых». Кто-то читает, другие – нет. Только дай.

Борис Никифоров, психолог:

Это могут быть либо зависимые люди, то есть наркоманы, алкоголики, эмоционально зависимые, шопоголики, игроманы. То есть любой зависимый человек, которому нужно прямо здесь и сейчас.

Схема проста: вам предлагают взять рассрочку, на себя, разумеется, дают сумму (в лучшем случае половину от стоимости), и дальше ваше оборудование в интернете оказываться с ценой не рыночной вовсе. А почему этот кредит выдают хоть в год по три раза, проблем нет. Так операторы свою работу поставили.

Борис Лев, управляющий партнер адвокатского бюро:

Кредитор должен быть заинтересован в возврате денежных средств. Если, конечно, в его бизнес-модели не присутствуют какие-то иные скрытые факторы. Например, просто увеличить свои продажи, несмотря на риски, и не беспокоиться о том, что денежные средства могут не вернуться.

А дальше – беззаконие сплошное. Звоним по одному из номеров. Нам мило соглашаются дать денег. Встречаемся через час. Подходят два молодых человека. Один отвечает на звонок, другой предлагает. Берем их, что называется, за «нужное место», и здесь угрозы и совсем интересный подход. Один убегает, словно крыжовника перебрав. Другой переходит в нападение. Ругается и на помощь зовет милицию.

А в правоохранительных органах таких бизнесменов давно заприметили, только закон не позволяет наказывать без нужной суммы. Хотя ведь наглядно, что злой умысел есть.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Необходимо проводить работу по привлечению лиц, то есть заимодателей, по статье 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконную предпринимательскую деятельность. Предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Наш новый знакомый не отступает. Пытается доказать, что, мол, прав. Его снимать, «доброго человека», нельзя. А нас, проказников, можно. Вот где «редисок понаехало».

Интересно иное. Этот не столь молодой уже человек пугал нас телефоном с камерой, а сам ее включить забыл. Вот вам и дилер мобильных производств.

Кстати, к тем самым дилерам. В отличие от банков, где без полной проверки вам никто кредит не даст, здесь в рассрочку – пожалуйста. Правда, страхуются. Только зачем?

Виктория Здярская, пресс-секретарь мобильного оператора:

Сотрудники нашей компании создали специальный ролик, он размещен на сайте нашей компании. Он говорит, предупреждает о такого рода мошенниках и просит всех быть более внимательными.

А вот адвокаты выход видят простой из всей этой схемы. Будут честно проверять – не будет и таких вот «добрых».

Как ни крути, но слабое звено для этой цепочки «развода» найдется. Любой психолог подскажет, где можно нажать на самое главное и слабое звено.

Борис Никифоров, психолог:

Хоть тысячи процентов будет, ему нужно сейчас экстренно закрыть потребность. То есть мы тут говорим уже о границе между нормой и болезнью.

Сны Лилии зацепили. Она отдает долги каждый месяц, хотя по закону не должна. И он не должен. Максимум, что стребуют с безработного – запрет на выезд за границу. А что ему та заграница. Только в конце мая он вновь пошел и взял очередную рассрочку. Схема работает.

Лилия:

Вот иду и рву эти объявления.