Выставка Большого театра Беларуси пройдёт в Бресте в рамках «Марафона единства». Вот какие сюрпризы ждут посетителей

Александр Стасевич, ведущий: 13-14 декабря в рамках акции «Марафон единства» Большой театр Беларуси посетил город Барановичи. Там были мастер-классы. Что вы там делали?

Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» продолжает шествие по стране. 20 и 21 декабря эстафету примет Брест, организаторы обещают много сюрпризов. Вот один из них – выставка Большого театра Беларуси пройдет в Брестском областном театре кукол. Подробнее об этом поговорили с гостем.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Это такой феномен этой акции, что Большой театр выходит из своих исторических сцен. Мы откликнулись, чтобы участвовать в этой акции. Что мы там делали? Мы там собрали всех, кого интересует классический балет и современный танец, кого интересует академическое искусство игры на духовых инструментах и на ударных, эта атмосфера детско-юношеского восторга от встречи с выдающимися мастерами Большого театра, от общения с народной артисткой Ириной Еромкиной, которая встала на пуанты, показывала все необходимые элементы классического танца, общалась с ребятами. И сама атмосфера, говорящая о том, что мы вместе, состоялась.

Юрий Царев, ведущий:

20-21 декабря в Бресте будет выставка Большого, это будет выставка за 30-летнюю историю.

Екатерина Дулова:

Это вообще не наш формат, мы не музей, такие выставочные пространства есть в Большом театре, но вот так цельно, с представлением истории Большого. Речь идет о том, что мы представим костюмы, головные уборы, элементы реквизита.