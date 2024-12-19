26 декабря в Беларуси стартует благотворительная акция «От всей души»

Спасибо за то, что подымали Беларусь из руин, создавали и созидали – прозвучит в адрес пожилых людей по всей стране во время благотворительного марафона «От всей души». Его торжественное открытие пройдет во всех областных центрах 26 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы определили пять тематических дней. Каждый из них удивит чем-то своим. Запланированы балы, концертные программы, ряд мастер-классов и различных акций. Особое внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны, долгожителям, одиноким пожилым и людям с ограниченными возможностями. Студенты и школьники – заглянут в соцучреждения по всей Беларуси, а так же к тем, кто встречает старость один. Их ждут теплые поздравления и подарки. Волонтеры помогут украсить дом, окажут необходимую помощь.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

В нашем государстве созданы действительно сегодня все условия для того, чтобы пожилые люди чувствовали себя комфортно, благополучно. И вся социальная политика сегодня выстроена на то, чтобы оказывать заботу, поддержку и внимание к старшему поколению, которое, безусловно, внесло свой огромный вклад в развитие государства. Но акция «От всей души» – это благотворительная акция, и суть ее, сформулированная конкретно главой государства, заключалась в том, чтобы вовлечь как можно больше детей и молодежи в эту заботу и поддержку.

Благотворительный проект «От всей души» завершится 15 января. Однако праздничный марафон на этом не остановится. Для пожилых людей запланирована серия мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы.