Сотрудники Генеральной прокуратуры приняли участие в марафоне добра «Наши дети»

И еще одна предновогодняя благотворительная инициатива. Поздравления с наступающими праздниками нашим детям звучат в самых разных уголках страны. Сказочные персонажи 19 декабря радовали воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района Минска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь обучаются более 60 детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Все они с нетерпением ждут сказки и верят в чудо. В это волшебное время года к ним традиционно приезжают гости, чтобы поделиться радостью и подарить незабываемые моменты счастья. На этот раз добрыми волшебниками для ребят стали представители Генеральной прокуратуры. Детям – сладкие угощения и, конечно же, подарки, а руководству центра – сертификаты на приобретение специального реабилитационного оборудования.

Наталья Марковка, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района: Стало уже доброй традицией встречаться в эти предновогодние праздники с представителями наших шефов: Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, администрации района, управления по образованию Первомайского района. Конечно, благодаря их участию мы имеем возможность на сегодняшний день пополнить материально-техническую базу с целью обеспечения детям качественного образования, специального образования, так как у нас дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Вся государственная политика в отношении детей направлена на защиту и поддержку всестороннего развития ребенка, его духовного, нравственного и морального развития. Особенно уделяется внимание тем детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительный проект «Наши дети» с каждым днем объединяет все больше маленьких белорусов. До середины января к сказке прикоснуться более миллиона ребят.