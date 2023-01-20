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85-летие Минской области 20 января отметят в Молодечно

20 января 2023 07:48
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Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь юбилея Минской области сегодня, 20 января, проведут в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точная дата ее образования –15 января 1938 года.

85-летие Минской области 20 января отметят в Молодечно-1

Центральный регион – это не только житница Беларуси, но и место, где сосредоточены более 4 000 промышленных предприятий. Лучших тружеников сегодня и будут чествовать на торжестве. Запланирован также концерт, на котором выступят ведущие мастера сцены нашей страны.

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# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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