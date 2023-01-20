Авиационные подразделения России и Беларуси выполняют задачи в рамках учений

Новости Беларуси. Реакцией на агрессивное поведение Запада стало развертывание совместной группировки войск Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас учения проводят авиационные подразделения армий двух стран. Задействованы все белорусские военные аэродромы. Так, со взлетно-посадочной полосы в Барановичах в небо взмывают самолеты и вертолеты, которые отрабатывают истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов.

Истребитель авиационной базы выполняет в первую очередь задачи (тренируется) по отражению нападения воздушного противника. Более того, мы прикрываем боевые порядки ударных групп оперативно-тактической авиации из состава Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения, оно так и называется – летно-тактическое учение, три ключевых слова. Учение, потому что все мы учимся. Летно-тактическое – значит, мы учимся тактике, учимся повышать свое летное мастерство.