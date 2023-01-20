Прямой эфир

Авиационные подразделения России и Беларуси выполняют задачи в рамках учений

20 января 2023 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Реакцией на агрессивное поведение Запада стало развертывание совместной группировки войск Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиационные подразделения России и Беларуси выполняют задачи в рамках учений-1

Сейчас учения проводят авиационные подразделения армий двух стран. Задействованы все белорусские военные аэродромы. Так, со взлетно-посадочной полосы в Барановичах в небо взмывают самолеты и вертолеты, которые отрабатывают истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов.

Авиационные подразделения России и Беларуси выполняют задачи в рамках учений-4

Истребитель авиационной базы выполняет в первую очередь задачи (тренируется) по отражению нападения воздушного противника. Более того, мы прикрываем боевые порядки ударных групп оперативно-тактической авиации из состава Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения, оно так и называется – летно-тактическое учение, три ключевых слова. Учение, потому что все мы учимся. Летно-тактическое – значит, мы учимся тактике, учимся повышать свое летное мастерство.

Авиационные подразделения России и Беларуси выполняют задачи в рамках учений-7

Напомним, учение ВВС началось в минувший понедельник, 16 января. Задачи по предназначению авиаподразделения армий Беларуси и России будут выполнять по 2 февраля.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Военные учения # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
85-летие Минской области 20 января отметят в Молодечно
20 января 2023 07:48

85-летие Минской области 20 января отметят в Молодечно

В органы пограничной службы поставлены современные автомобили «Волат»
20 января 2023 07:28

В органы пограничной службы поставлены современные автомобили «Волат»

В Минске презентовали книгу «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти»
20 января 2023 07:08

В Минске презентовали книгу «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти»