В органы пограничной службы поставлены современные автомобили «Волат»

Новости Беларуси. Укрепляется техническая база белорусских погранзастав. Современные автомобили «Волат» продолжают поступать в их распоряжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач в условиях бездорожья, в заболоченных и труднодоступных местах. Опытная эксплуатация проводилась в условиях Мерлинского полигона, после чего автомобили были приняты на вооружение. Грузовик способен перевозить до 20 человек, работать в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов.

Игорь Дедюля, начальник центра подготовки специалистов материально-технического обеспечения:

В целях укомплектования органов пограничной службы современной отечественной техникой по поручению главы государства в органы пограничной службы поступили новые автомобили МЗКТ-500200 «Волат» для дальнейшей их эксплуатации в подразделениях границы, в частности в нашем центре подготовки специалистов материально-технического обеспечения. В центе подготовки используются для подготовки и переподготовки водителей механических транспортных средств категории С. «Волат» используется с 2015 года уже – первые экземпляры. Зарекомендовали себя с положительной стороны. Сейчас были модернизированы, доукомплектованы и, соответственно, поступили именно в органы пограничной службы.