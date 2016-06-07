Выставка «БелАгро-2016» открылась в Минске: экспозицию посетили Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко

Новости Беларуси. После работы в секциях участники Форума посетят выставку «Белагро-2016». Она открылась 7 июня на территории аэропорта Минск-1. На этой крупнейшей выставочной площадке в этом году свою продукцию представит рекордное количество компаний — свыше пяти сотен из 20 стран.

Там сейчас находится съемочная группа телеканала СТВ. На прямую связь со студией выходит корреспондент Евгений Пустовой. Выставка стартовала всего лишь полчаса тому. Может быть, уже можно говорить об особенном интересе к отечественным стендам со стороны деловых партнеров?

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Действительно, белорусы как мировые знаменитости собирают вокруг себя много гостей агрофорума. Если не купить, то люди хотят сфотографироваться с нашими тракторами. Ведь бизнес-встречи и переговоры еще впереди. А в эти минуты с экспозициями техники Михаил Мясникович знакомит свою коллегу из России. Неделю назад в Москве Валентина Матвиенко рассказала съемочной группе нашего телеканала о том, что очень любит белорусскую колбасу. А здесь, на «БелАгро», раскинулись «хлебосольные» шатры всех отечественных производителей. Но попробовать на вкус белорусский продукт можно не только в буквальном смысле. На выставке – гордости, новинки цехов, белорусских заводов и научных лабораторий. С каждым годом здесь все больше инновационных продуктов для сельского хозяйства.

Евгений Внуков, заместитель директора предприятия по производству сельскохозяйственной техники (Беларусь):

Российские регионы к нам обращаются: и Барнаул, и Воронеж, и Краснодарский край. Сейчас благодаря логистике и единому таможенному пространству очень легко отправлять грузы. Тем более, что мы делаем импортозамещающую продукцию, в частности для немецких доильных установок. Наша продукция в 2 с половиной, в 3 раза дешевле.

Посмотреть на достижения белорусских аграриев и показать себя впервые съехалось более полутысячи компаний, хотя ежегодно количество участников бьет прошлогодние рекорды. Выставочная площадка «БелАгро» для аграриев словно Галерея Лафайет для модниц – диктует моду. Здесь фермеры, крупнейшие бизнесы, АПК от Пекина до Мадрида, от Босфора до Балтийского моря. Но самое широкое представительство – это Россия.

Дмитрий Каширин, глава коммерческого департамента предприятия по производству химической продукции (Россия):

У нас много белорусских партнеров. В этот раз приехали встретиться с ними – это основная цель. Ну, и показать новую свою продукцию, которую мы выпускаем уже более 30 лет. Сейчас у нас обновилась линейка, поэтому показываем то, что мы новое сделали.

«БелАгро» проходит одновременно с третьим Форумом регионов Беларуси и России. Поэтому на выставке демонстрируются даже социальные и культурные возможности белорусского села. Впрочем, организаторы прогнозируют, что поля Форума станут урожайными для новых контрактов между нашими регионами, так что можно сказать, что белорусы на взлете. Причем в буквальном смысле. Впервые площадка «БелАгро» разместилась в старом Национальном аэропорту «Минск».