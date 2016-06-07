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Марианна Щеткина: в Союзном государстве важно сохранить гарантии, которые есть у граждан в стране проживания

07 июня 2016 10:36
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Новости Беларуси. Участники Форума продолжают обсуждать белорусско-российское сотрудничество в различных областях союзной жизни.

Заседания проходят по секциям. Всего их 9. Так, на  секции в сфере трудовых отношений и социальной защиты стороны обсуждают вопросы единого рынка труда и пенсионного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина,  министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Все мы живем в рамках Союзного государства. И, естественно, для каждого из нас очень важно сохранение тех гарантий, которые имеют наши граждане в стране проживания. Какие вопросы сегодня волнуют людей? Прежде всего, это рынок труда. Это возможность получения образования, возможность повышения квалификации, признание этих дипломов на одной и другой стороне. Это возможность трудоустройства, это выплата заработной платы. Какие системы оплаты труда? Мы будем говорить о том, что новое в системе оплаты труда.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Марианна Щеткина

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