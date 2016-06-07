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Белорусский подход к профилактике младенческой и материнской смертности интересует российских специалистов

07 июня 2016 10:37
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Новости Беларуси. Участники Форума продолжают обсуждать белорусско-российское сотрудничество в различных областях союзной жизни. Заседания проходят по секциям. Всего их 9.

В городской клинической больнице № 2 Минска в рамках глобального форума начал работать сектор медицинской помощи для жителей России и Беларуси. Так, представители здравоохранения двух стран выделили в приоритет такие темы для обсуждения, как создание единого фармацевтического рынка, обмен опытом в сфере трансплантологии, а также профилактике общих заболеваний как взрослых, так и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Сегодня мы также будем рассматривать вопросы по охране материнства и детства, по детской онкогематологии и вообще по подходам к снижению заболеваемости инфекционными заболеваниями. Работает 5 соглашений между министерствами двух стран, начиная от оказания медицинской помощи и подготовки-переподготовки кадров до признания наших дипломов. Сейчас на выходе находится еще соглашение о признании результатов последипломного образования, чтобы наши специалисты могли без всяких проблем приступать к трудовой деятельности.

Дмитрий Костенников, статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения Российской Федерации:
У нас много интереса к белорусской модели связанно с развитием подхода, ориентированного на профилактику. Этот подход проявляется у белорусской стороны в том, что показатели по младенческой и материнской смертности лучше, чем в Российской Федерации, хотя мы активно развиваем высокотехнологичную помощь.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Василий Жарко # Дмитрий Костенников

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