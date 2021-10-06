«Окружает какой-то нереальный мир». Вот какие проекты проходят в музеях и галереях Минска

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько , ведущая ток-шоу: Документальные фильмы, которые часто транслируются, в том числе и в музеях, и в библиотеках. На сегодня есть на них спрос? Это интересно молодежи, как вы считаете? Мнение эксперта.

Марина Ясюк, главный специалист отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:

Да, это интересно. Вы знаете, вот если говорить о музеях, – это комплекс, культурный комплекс. Вот в том же музее Азгура показывают фильмы немого кино в сопровождении с живой музыкой. Их смотрят не в обычных позах, а так, как нравится. Действительно забываешь, потому что тебя окружает какой-то нереальный мир. Когда стоят скульптуры, когда выставлен изумительный свет, который тоже играет по своему сценарию, идут фильмы и играют наши джазмены и люди, которые в музыке знают толк, если можно так говорить.

В музее Савицкого, в галерее Савицкого – это Музей истории города Минска – там тоже возвращаются к искусству времен документальных. Когда мы говорим о Бембеле, когда мы говорим о жизни и творчестве наших корифеев белорусских. Потому что, к сожалению, не все знают и не все хотят знать.

И вот когда ты попал, скажем, в галерею Савицкого, увидел его циклы работ, и хочется узнать больше. И вот здесь мы предлагаем посмотреть документальные фильмы, услышать голос.