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«Окружает какой-то нереальный мир». Вот какие проекты проходят в музеях и галереях Минска

06 октября 2021 18:39
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Окружает какой-то нереальный мир». Вот какие проекты проходят в музеях и галереях Минска-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Документальные фильмы, которые часто транслируются, в том числе и в музеях, и в библиотеках. На сегодня есть на них спрос? Это интересно молодежи, как вы считаете? Мнение эксперта.

«Окружает какой-то нереальный мир». Вот какие проекты проходят в музеях и галереях Минска-4

Марина Ясюк, главный специалист отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
Да, это интересно. Вы знаете, вот если говорить о музеях, – это комплекс, культурный комплекс. Вот в том же музее Азгура показывают фильмы немого кино в сопровождении с живой музыкой. Их смотрят не в обычных позах, а так, как нравится. Действительно забываешь, потому что тебя окружает какой-то нереальный мир. Когда стоят скульптуры, когда выставлен изумительный свет, который тоже играет по своему сценарию, идут фильмы и играют наши джазмены и люди, которые в музыке знают толк, если можно так говорить.

В музее Савицкого, в галерее Савицкого – это Музей истории города Минска – там тоже возвращаются к искусству времен документальных. Когда мы говорим о Бембеле, когда мы говорим о жизни и творчестве наших корифеев белорусских. Потому что, к сожалению, не все знают и не все хотят знать.

И вот когда ты попал, скажем, в галерею Савицкого, увидел его циклы работ, и хочется узнать больше. И вот здесь мы предлагаем посмотреть документальные фильмы, услышать голос.

Раньше было лучше или что не так в современном кино – подробнее здесь.

# Культура # общество # Екатерина Забенько # Марина Ясюк # Фотофакт

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