Александр Бузо: снижение затрат производства электрической и тепловой энергии повлияет на тарифы для населения

Новости Беларуси. Белорусская энергосистема накануне громкой премьеры. Уже в 2020 году наша атомная станция выработает первые киловатт-часы электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская энергосистема накануне громкой премьеры. Уже в 2020 году наша атомная станция выработает первые киловатт-часы электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ядерное топливо в Островец поступит в ближайшее время, сейчас оборудование на БелАЭС проходит так называемую горячую обкатку. Еще одна задача – интеграция принципиально новой для нас станции в энергосистему страны. Это в корне меняет уклад целой отрасли.
Евгений Поболовец продолжит тему.
Войти в айти и сделать электроэнергию главным «топливом», движущей силой экономики страны и обычной жизни белоруса, – две масштабные задачи, которые мы поставили перед собой. Когда вместо газовых плит – электрические, вместо бензиновых и дизельных – электромобили, и даже котлы для выработки тепла электро-, а не газ и тем более не дрова. Беларусь меняется, хоть это пока не так заметно.
Сегодня на примере Минских тепловых сетей нам показали, как это будет происходить в энергетике. Раньше здесь тепло добывали через паросиловые установки: турбины и котлы. И было дорого. В 2011 году китайцы предложили перейти на парогазовые установки. Стало в два раза дешевле при той же эффективности. Они будут работать и дальше, а вот паросиловые котлы отживают свое – их заменили электрическими.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Для чего нужны электрокотлы? Представьте себе обычный электрический чайник. Чтобы получить кипяток, мы его подогреваем. То есть тратим электроэнергию, чтобы получить тепловую энергию. Так и в нашем случае. Электроэнергия поступает с БелАЭС на предприятие, здесь из нее вырабатывается теплоэнергия, которая, в свою очередь, поступает в наши с вами квартиры.
По идее, мы и платить должны меньше. С одной стороны. С другой, это сейчас мы знаем цену на газ, а завтра? Вдруг она станет еще выше? К этому нужно готовиться уже сейчас. Никакие изменения на внешних рынках не должны сказаться на толщине кошельков белорусов.
Александр Бузо, директор филиала Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго»:
– Это снижение затрат производства электрической и тепловой энергии. И, как следствие, повлияет на тарифы для населения, для потребителей конечных.
– То есть они уменьшатся?
– Будем надеяться. Я сегодня не готов говорить про тарифы на электрическую и тепловую энергию, потому что мы еще не знаем себестоимость энергии с вводом атомной станции.
Первые киловатт-часы пойдут в энергосистему Беларуси уже в этом году. Это приоритет в работе министерства: не просто запустить БелАЭС, а еще и интегрировать, вписать, если хотите, ее в энергосистему и экономику страны.
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А дальше – ниточки-клубочки. Новые энергоэффективные производства, дальнейшее снижение издержек в энергетике. Все будет увязано с БелАЭС. Своя энергия не только снизит зависимость от тех самых внешних факторов, но и позволит заработать на экспорте как самой электроэнергии, так и продуктов, работающих на ней: тех самых электроплит, электромобилей и прочих электропродуктов made in Belarus.