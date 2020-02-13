Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований

Власти Японии начинают эвакуацию людей с круизного лайнера Diamond Princess. Речь идет о пассажирах старше 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве здравоохранения страны считают, что длительное пребывание на судне пожилых людей может вызвать у них обострение хронических заболеваний.

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Несмотря на то, что карантин на лайнере заканчивается лишь 19 февраля, масштабную эвакуацию проведут уже 14-го. Число зараженных на корабле достигло 218. Зарегистрирован первый летальный случай на территории страны. Опасное заболевание выявили у пожилой женщины уже после смерти.