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Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований

13 февраля 2020 21:19
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Власти Японии начинают эвакуацию людей с круизного лайнера Diamond Princess. Речь идет о пассажирах старше 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований-1

В Министерстве здравоохранения страны считают, что длительное пребывание на судне пожилых людей может вызвать у них обострение хронических заболеваний.

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Несмотря на то, что карантин на лайнере заканчивается лишь 19 февраля, масштабную эвакуацию проведут уже 14-го. Число зараженных на корабле достигло 218. Зарегистрирован первый летальный случай на территории страны. Опасное заболевание выявили у пожилой женщины уже после смерти.

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований-4

Между тем, оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований. Вопрос об отмене или переносе мировых состязаний не рассматривается.

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13 февраля стало известно, что к тестам первой вакцины от вируса планируют приступить уже через несколько месяцев. По последним данным, жертвами эпидемии стали 1367 человек. Выздоровели почти 6 000 граждан. Количество инфицированных приближается к 60 тысячам.

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований-7

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований-9

# Олимпиада 2020 # общество # Фотофакт

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