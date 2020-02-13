Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований

Власти Японии начинают эвакуацию людей с круизного лайнера Diamond Princess. Речь идет о пассажирах старше 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Японии начинают эвакуацию людей с круизного лайнера Diamond Princess. Речь идет о пассажирах старше 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Министерстве здравоохранения страны считают, что длительное пребывание на судне пожилых людей может вызвать у них обострение хронических заболеваний.
В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом
Несмотря на то, что карантин на лайнере заканчивается лишь 19 февраля, масштабную эвакуацию проведут уже 14-го. Число зараженных на корабле достигло 218. Зарегистрирован первый летальный случай на территории страны. Опасное заболевание выявили у пожилой женщины уже после смерти.
Между тем, оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований. Вопрос об отмене или переносе мировых состязаний не рассматривается.
Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии не состоится из-за коронавируса
13 февраля стало известно, что к тестам первой вакцины от вируса планируют приступить уже через несколько месяцев. По последним данным, жертвами эпидемии стали 1367 человек. Выздоровели почти 6 000 граждан. Количество инфицированных приближается к 60 тысячам.