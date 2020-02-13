Андрей Кунцевич: в 2019-м в Администрацию Президента поступило более 26 тыс обращений. Каждое четвертое из сельских районов

Новости Беларуси. Узнать о проблемах белорусов без купюр и оценить эффективность работы местной власти помогают выездные приемы граждан. 13 февраля с жителями Быхова встретился заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о том, что волнует людей – земельных спорах, отсутствии детских игровых площадок, конфликтах с соседями, жилищных и коммунальных вопросах. Всего обратились около 20 человек. И хотя на встречу собирались вдвое больше, часть вопросов удалось решить на этапе подготовки.

Подобные приемы – полезная практика. Для граждан это способ заявить о важных проблемах, которые тут же возьмут на контроль, а для власти – весьма действенный услышать вопросы, которые волнуют людей, из первых уст.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В прошлом году всего в Администрацию Президента поступило более 26 тысяч обращений. Каждое четвертое – это обращение из сельских районов.

Безусловно, более активная работа должна быть и местных органов власти, и, конечно же, депутатского корпуса. Чрезвычайно важно слышать и видеть те вопросы и проблемы, которые сегодня волнуют жителей белорусской глубинки.