Андрей Кунцевич: в 2019-м в Администрацию Президента поступило более 26 тыс обращений. Каждое четвертое из сельских районов
Новости Беларуси. Узнать о проблемах белорусов без купюр и оценить эффективность работы местной власти помогают выездные приемы граждан. 13 февраля с жителями Быхова встретился заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили о том, что волнует людей – земельных спорах, отсутствии детских игровых площадок, конфликтах с соседями, жилищных и коммунальных вопросах. Всего обратились около 20 человек. И хотя на встречу собирались вдвое больше, часть вопросов удалось решить на этапе подготовки.
Подобные приемы – полезная практика. Для граждан это способ заявить о важных проблемах, которые тут же возьмут на контроль, а для власти – весьма действенный услышать вопросы, которые волнуют людей, из первых уст.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
В прошлом году всего в Администрацию Президента поступило более 26 тысяч обращений. Каждое четвертое – это обращение из сельских районов.
Безусловно, более активная работа должна быть и местных органов власти, и, конечно же, депутатского корпуса. Чрезвычайно важно слышать и видеть те вопросы и проблемы, которые сегодня волнуют жителей белорусской глубинки.
Приемы продолжатся и 14 февраля. В Березовке Лидского района обращения выслушает помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В этот же день в Петрикове с местными жителями встретится представитель Администрации Президента.