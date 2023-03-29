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Высокий рост и модельная внешность. Заведующая фермой стала главной красавицей Клецкого района

29 марта 2023 15:21
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Новости Беларуси. В Клецком районе выбрали самую красивую девушку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благодаря природным данным Ирина Бахаревич могла бы выбрать любую профессию, но остановилась именно на сельском хозяйстве. Кстати, комплекс, которым руководит красавица, ставит рекорды по надоям молока.

Как же все успеть и совместить – в сюжете Марии Царикевич.

Высокий рост и модельная внешность. Заведующая фермой стала главной красавицей Клецкого района-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Здесь работает не только первая красавица района, но и специалист в животноводстве. Она знает каждую корову, сколько корма нужно заготовить и какой удой получат. Познакомимся с мисс Клетчины.

Высокий рост и модельная внешность. Заведующая фермой стала главной красавицей Клецкого района-4

Ирина Бахаревич – молодой специалист. Перспективный. Несмотря на небольшой стаж, уже заведующая фермой в сельхозпредприятии «Кухчицы». Закончила Гродненский государственный аграрный университет. Случайно попала на Клетчину. И закрепилась. Дело свое знает и любит.

Высокий рост и модельная внешность. Заведующая фермой стала главной красавицей Клецкого района-7

Ирина Бахаревич, заведующая МТК сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Приезжаю я на ферму в 7:10, сразу иду смотреть на кормовые столы, поедаемость коров. И затем следую в компьютерный кабинет, там смотрю анализ робота, как он надоился, сколько литров надоилось. И дальше уже работа по ферме.

Высокий рост и модельная внешность. Заведующая фермой стала главной красавицей Клецкого района-10

Подробности в видео.

Высокий рост и модельная внешность. Заведующая фермой стала главной красавицей Клецкого района-13

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# Конкурс красоты # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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