Высокий рост и модельная внешность. Заведующая фермой стала главной красавицей Клецкого района

Новости Беларуси. В Клецком районе выбрали самую красивую девушку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благодаря природным данным Ирина Бахаревич могла бы выбрать любую профессию, но остановилась именно на сельском хозяйстве. Кстати, комплекс, которым руководит красавица, ставит рекорды по надоям молока. Как же все успеть и совместить – в сюжете Марии Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Здесь работает не только первая красавица района, но и специалист в животноводстве. Она знает каждую корову, сколько корма нужно заготовить и какой удой получат. Познакомимся с мисс Клетчины.

Ирина Бахаревич – молодой специалист. Перспективный. Несмотря на небольшой стаж, уже заведующая фермой в сельхозпредприятии «Кухчицы». Закончила Гродненский государственный аграрный университет. Случайно попала на Клетчину. И закрепилась. Дело свое знает и любит.

Ирина Бахаревич, заведующая МТК сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Приезжаю я на ферму в 7:10, сразу иду смотреть на кормовые столы, поедаемость коров. И затем следую в компьютерный кабинет, там смотрю анализ робота, как он надоился, сколько литров надоилось. И дальше уже работа по ферме.

Подробности в видео.