«Мы под надёжной защитой». Жители Гродно увидели, как охраняют воздушное пространство Беларуси

Силу и мощь ВВС и войск ПВО Беларуси продемонстрировал 1-й зенитный ракетный полк для жителей и гостей Гродно. С ними военнослужащее разделили свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День зенитных ракетных войск военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны отмечался на этой неделе. Площадкой для субботнего мероприятия выбрали туристско-оздоровительный комплекс, где отдыхают в том числе зарубежные гости. Зенитный ракетный полк прикрывает важные государственные, промышленные и административные объекты. Он готов в любой момент стать на защиту Родины.

Дмитрий Садовский, командир 1-го зенитного ракетного полка: Военнослужащие 1-го зенитного ракетного полка выполняют боевые задачи по охране западных рубежей Республики Беларусь круглосуточно, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Подготовка военнослужащих обеспечивает своевременный перевод вооружения военной специальной техники в готовность № 1, чтобы, если придется, пресечь полет воздушных судов, пытающихся нарушить госграницу Республики Беларусь.

Военнослужащие продемонстрировали оружие, которое стоит на защите воздушных рубежей, в том числе мощную зенитно-ракетную систему С-300ПС. Была представлена и другая военная техника, оружие и форма одежды.

Восхищение, мощь и сила. И руки немножечко дрожат от увиденного, мы первый раз на таком. Поэтому спасибо огромное, нашим детям это очень нужно.

Конечно, впечатлило, потому что близко технику такую современную только по телевизору или в музеях.

Мы под надежной защитой.

На протяжении дня работали также различные игровые площадки и полевая кухня. Подобные мероприятия в честь Дня зенитных ракетных войск в Гродно планируют организовывать ежегодно.