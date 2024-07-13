Экспозиция музея истории Великой Отечественной заработала в фестивальном Витебске

Уникальные фотографии, макеты оружия и личные вещи бойцов Красной армии. Сегодня в Витебске сделала остановку мобильная экспозиция Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Гостей «Славянского базара» приглашают посетить выставку и углубиться в историю освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В довоенном Витебске проживали около 200 тысяч человек, но 26 июня 1944 года бойцов Красной армии встретили лишь 118 оставшихся в живых горожан. С начала оккупации здесь было создано пять лагерей смерти. Город понес огромные потери: все предприятия были уничтожены, уцелело лишь 7 % жилых домов. На передвижной выставке представлены снимки военных лет, копии документов и плакатов, репродукции картин. Также можно ознакомиться с судьбами героев, отличившихся на фронтах, в партизанском и подпольном движении. А интерактивный сенсорный экран «память» представляет современные материалы по теме геноцида белорусского народа.

Память народа – это наше будущее, без этого никак не может быть. Человек должен помнить, откуда произошел, что поспособствовало, что он жил в такое время под мирным небом.

Тимофей Ясюкевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Наибольший акцент сконцентрирован на операции «Багратион», более известной и крупной операции времен Великой Отечественной войны. Именно в ходе нее была полностью освобождена территория Беларуси. Из новых объектов – интерактивные экраны, карты, которые позволяют рассмотреть более подробно операции на разных участках фронта в разные годы войны. Мы замечаем интерес как среди старшего поколения, которое воспитано на уважении к своим предкам, отцам, дедам, которые совершили этот подвиг, так и у молодого.