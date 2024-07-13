О репертуаре «Витебск-2024», карьере и мечте – пообщались с участником конкурса от Беларуси

И снова о молодых. На повестке дня 33-й по счету уже конкурс молодых исполнителей в рамках «Славянского базара». И за Беларусь в этом году выступает Валерий Чучман.

Александр Меженный, ведущий:

Он не один. Смотрите, сколько поклонников. Вот там сейчас на заднем плане они крутятся, вертятся. Немножечко расскажем про Валерия. В 25 лет закончил Минский колледж искусств, отделение эстрадного вокала, я понимаю, да?

Валерий Чучман, представитель Беларуси на XXXIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск»:

Нет. Отделение народного творчества, хоровая музыка. Александр Меженный:

Хоровая музыка, народное творчество. Так. И сейчас работаешь в Несвеже, в ансамбле. Валерий Чучман:

Млечный путь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Что подготовил для конкурса? Валерий Чучман:

Ну, первое произведение для славянского хита, я взял композицию Валерия Шмата «Купала – зорка Беларусi». А для второго дня, мировой хит, у меня будет такое оперное большее произведение. Это Caruso, композитора Лучо Далла. Александр Меженный:

Ну, ты ставку делаешь какую-то или так – главное не победа, главное участие. Мне очень неприятно в таком моменте. Валерий Чучман:

На самом деле... В связи с тем, что в тех годах были победные места. Хочется держать планку, Беларуси надо держать планку.

Ольга Бурлакова:

Но справедливости ради надо сказать, что все те, кто даже участвовал, особенно наши белорусы, и вот все так болеют за них, все так следят за их творчеством, что это уже победа практически. Потому что ты еще на уровень выше становишься. Что дальше в карьере планируешь? Валерий Чучман:

Ну, в карьере планирую, естественно, приехать в Минск, устроиться в ансамбль «Хорошки» на ставку вокалиста. Одной ногой, можно сказать, да. Александр Меженный:

Зачем? Вот зачем тебе «Славянский базар»? Зачем тебе «Витебск-2024»? Валерий Чучман:

Ну, во-первых, это, думаю, моя мечта, которая сбывается. Я пробовался в 2021 году, не вышло. В те годы не пробовался, решил, надо поднабраться опыта немножко. И вот и решился. Александр Меженный:

Выучил немножечко нот.