О репертуаре «Витебск-2024», карьере и мечте – пообщались с участником конкурса от Беларуси

И снова о молодых. На повестке дня 33-й по счету уже конкурс молодых исполнителей в рамках «Славянского базара». И за Беларусь в этом году выступает Валерий Чучман.
И снова о молодых. На повестке дня 33-й по счету уже конкурс молодых исполнителей в рамках «Славянского базара». И за Беларусь в этом году выступает Валерий Чучман.
Александр Меженный, ведущий:
Он не один. Смотрите, сколько поклонников. Вот там сейчас на заднем плане они крутятся, вертятся. Немножечко расскажем про Валерия. В 25 лет закончил Минский колледж искусств, отделение эстрадного вокала, я понимаю, да?
Валерий Чучман, представитель Беларуси на XXXIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск»:
Нет. Отделение народного творчества, хоровая музыка.
Александр Меженный:
Хоровая музыка, народное творчество. Так. И сейчас работаешь в Несвеже, в ансамбле.
Валерий Чучман:
Млечный путь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Что подготовил для конкурса?
Валерий Чучман:
Ну, первое произведение для славянского хита, я взял композицию Валерия Шмата «Купала – зорка Беларусi». А для второго дня, мировой хит, у меня будет такое оперное большее произведение. Это Caruso, композитора Лучо Далла.
Александр Меженный:
Ну, ты ставку делаешь какую-то или так – главное не победа, главное участие. Мне очень неприятно в таком моменте.
Валерий Чучман:
На самом деле... В связи с тем, что в тех годах были победные места. Хочется держать планку, Беларуси надо держать планку.
Ольга Бурлакова:
Но справедливости ради надо сказать, что все те, кто даже участвовал, особенно наши белорусы, и вот все так болеют за них, все так следят за их творчеством, что это уже победа практически. Потому что ты еще на уровень выше становишься. Что дальше в карьере планируешь?
Валерий Чучман:
Ну, в карьере планирую, естественно, приехать в Минск, устроиться в ансамбль «Хорошки» на ставку вокалиста. Одной ногой, можно сказать, да.
Александр Меженный:
Зачем? Вот зачем тебе «Славянский базар»? Зачем тебе «Витебск-2024»?
Валерий Чучман:
Ну, во-первых, это, думаю, моя мечта, которая сбывается. Я пробовался в 2021 году, не вышло. В те годы не пробовался, решил, надо поднабраться опыта немножко. И вот и решился.
Александр Меженный:
Выучил немножечко нот.
Валерий Чучман:
Да, выучил немножечко нот. И решил, надо уже, надо. И вот так сложилась судьба, что я здесь, в Витебске, буду представлять свою любимую страну.
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