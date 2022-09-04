Высокие грядки – ноу-хау от гражданина Германии, огородным трендам он обучает белорусов

Новости Беларуси. Об одном природном ресурсе, который имеет стратегическое значение для любого государства, – это земля. В 2022 году в Беларуси внесли ключевые изменения в наше законодательство. Речь идет о новом Кодексе о земле, согласно которому можно получить до гектара земли под строительство дома в сельской местности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А чтобы облегчить возведение заветных квадратов, упростили и получение древесины. Строй – не хочу, как говорится. Так кому на селе жить хорошо? Ответ у Кристины Протосовицкой.

Грядки должны быть, мне сказали так, низко. А я специально повыше – не надо на колени, спина не будет болеть.

Ноу-хау от Андреаса Бекенхайде из Германии – теперь огородным трендам он обучает местных в агрогородке Спорово Березовского района. Почти 10 лет назад Андреас приехал в Беларусь влюбиться, и трепетное чувство разрослось ко всей Синеокой.

Купил дом в одной из самых колоритных деревень и даже не подозревал, что с его грядок открывается вид на знаменитое озеро. Огород по соседству с деревянными шезлонгами и мини-баром. Деревенская аутентика по-немецки.

Андреас Бекенхайде, житель агрогородка Спорово:

Спокойно. Люди добрые, культурные: приходите в гости, посидите, чай, кофе. Очень понравилось. Тут свежий воздух. Другого слова я не знаю – только чудо.

Все лето у Андреаса расписано по минутам. Выращенный урожай нужно законсервировать – порядка 300 баночек. Говорит, в Германии деревни потеряли лицо, да и за консервацией уже даже бабушку не застанешь. В Беларуси колорит и быт сохранили.