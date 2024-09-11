Кочанова: на селе люди должны жить достойно и получать достойную заработную плату

На селе люди должны жить достойно и получать достойную заработную плату. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год около шести тысяч молодых людей приходят работать на предприятия и организации в сельскую местность. Но закрепляемость специалистов с высшим образованием лишь 50 %, показатель невысокий.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть доплаты за работу в сельской местности. Сейчас мы думаем, как еще улучшить условия при строительстве жилья в сельской местности. Ряд предложений правительство уже вносило, и мы рассматривали на экспертном совете. Я уверена, что все, что делается сегодня в нашей стране, и в плане работы над нормативно-правовыми актами, в плане работы наших исполнительных органов власти, областных, районных, советов депутатов, не только исполнительной власти, но и депутатского корпуса, конечно, даст свои результаты. В этом нет никакого сомнения. Примеров тому уже достаточно много.