В Минском районе проходит заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания проходит сегодня в Минском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – вопросы закрепления кадров в сельской местности. Чтобы привлечь туда специалистов, необходимо найти мотивирующие подходы. Как накануне подчеркнул Президент Беларуси, людей надо слушать, разговаривать с ними и должным образом реагировать на вопросы, которые они ставят. Глава государства не раз ориентировал власть на эффективное решение житейских проблем людей. Возникают они и у тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Перед началом заседания Совета его участники ознакомились с работой тепличного комбината агрокомбината «Ждановичи», Минской центральной районной клинической больницы и посетили Озерцовскую среднюю школу.

Для того чтобы привлечь молодых специалистов, там создают хорошие условия труда и обеспечивают достойной заработной платой. По такому принципу решают кадровый вопрос и в агрокомбинате «Ждановичи». Это крупнейший производитель тепличных овощей. Их производят в год до 14 тысяч тонн. Чтобы закрепить специалистов на предприятии, предусмотрен и ряд стимулирующих мер.

Екатерина Гриченко, заместитель генерального директора агрокомбината:

Дополнительно к тем гарантиям и стимулам, которые предусмотрены законодательством, мы закрепляем в нашем локально-правовом акте, коллективном договоре. Это и единовременные выплаты при продлении контракта, когда работник отработал, это предоставление жилья, жилье у нас предоставляется с первых дней трудоустройства. У нас есть целый раздел посвящен социальной защите молодежи.