Прямой эфир

«Стал стрессоустойчивее, закалился характер». Демобилизация началась в Вооружённых Силах Беларуси

22 октября 2020 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти дни в белорусской армии солдаты, которые отслужили свой срок, прощаются с «жизнью по уставу». Началось увольнение в запас военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стал стрессоустойчивее, закалился характер». Демобилизация началась в Вооружённых Силах Беларуси-1

По этому случаю в воинских частях и соединениях, у знаковых памятных мест проходят торжественные митинги. Особенно отличившихся солдат и сержантов награждают ценными подарками и памятными сувенирами. Совсем скоро они вернутся домой и наверняка будут помнить службу всю жизнь. Ведь по их собственному мнению, именно в армии происходит становление человека как гражданина, как мужчины. Здесь закаляются человеческие качества: мужество, дисциплинированность и ответственность.  

«Стал стрессоустойчивее, закалился характер». Демобилизация началась в Вооружённых Силах Беларуси-4

Александр Левковский, командир отделения:  
Я стал более выдержанным, самодисциплинированным. В этом мне как раз таки помог распорядок дня. Когда ты каждый день просыпаешься и знаешь точно, что за чем следует и что, как нужно делать. Это воспитывает самодисциплину.  

«Стал стрессоустойчивее, закалился характер». Демобилизация началась в Вооружённых Силах Беларуси-7

Игорь Кобзарь, командир отделения:  
Первое время я пришел таким наивным мальчиком, который думал, что служба это легко, и несерьезно относился к этому. Сейчас стал стрессоустойчивее, закалился характер, стал интереснее и, я думаю, жизнерадостнее.  

«Стал стрессоустойчивее, закалился характер». Демобилизация началась в Вооружённых Силах Беларуси-10

В ноябре их место в строю займут новобранцы. Уже объявлен осенний призыв.  

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержали 33-летнего мужчину. Он перекрыл движение милицейским машинам вечером 9 августа
22 октября 2020 06:37

В Минске задержали 33-летнего мужчину. Он перекрыл движение милицейским машинам вечером 9 августа

Новые правила въезда и трансфера через Беларусь. Вот что изменилось
22 октября 2020 06:20

Новые правила въезда и трансфера через Беларусь. Вот что изменилось

«Сейчас людей на дороге учат кнутом. А почему бы не сделать это наоборот». Что предлагают автомобилисты?
21 октября 2020 18:05

«Сейчас людей на дороге учат кнутом. А почему бы не сделать это наоборот». Что предлагают автомобилисты?