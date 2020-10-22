«Стал стрессоустойчивее, закалился характер». Демобилизация началась в Вооружённых Силах Беларуси

Новости Беларуси. В эти дни в белорусской армии солдаты, которые отслужили свой срок, прощаются с «жизнью по уставу». Началось увольнение в запас военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому случаю в воинских частях и соединениях, у знаковых памятных мест проходят торжественные митинги. Особенно отличившихся солдат и сержантов награждают ценными подарками и памятными сувенирами. Совсем скоро они вернутся домой и наверняка будут помнить службу всю жизнь. Ведь по их собственному мнению, именно в армии происходит становление человека как гражданина, как мужчины. Здесь закаляются человеческие качества: мужество, дисциплинированность и ответственность.

Александр Левковский, командир отделения:

Я стал более выдержанным, самодисциплинированным. В этом мне как раз таки помог распорядок дня. Когда ты каждый день просыпаешься и знаешь точно, что за чем следует и что, как нужно делать. Это воспитывает самодисциплину.

Игорь Кобзарь, командир отделения:

Первое время я пришел таким наивным мальчиком, который думал, что служба это легко, и несерьезно относился к этому. Сейчас стал стрессоустойчивее, закалился характер, стал интереснее и, я думаю, жизнерадостнее.