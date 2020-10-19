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«Наиболее частые предложения – изменение системы выборов». Что ещё белорусы предлагают поменять в Конституции?

19 октября 2020 14:14
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси. 19 октября в Минске актуальные для страны вопросы обсудили депутаты Палаты представителей и представители Совета Республики вместе с юристами, историками и учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Наиболее частые предложения – изменение системы выборов». Что ещё белорусы предлагают поменять в Конституции?-1

Каждый имел возможность не только публично высказать свое видение изменений в Конституции, но и принять участие в дискуссии по поводу общего развития страны.  

Такие площадки объединяют законодательные инициативы, местное самоуправление, образование и медицину.  

«Наиболее частые предложения – изменение системы выборов». Что ещё белорусы предлагают поменять в Конституции?-4

Сегодня ключевыми темами стали перераспределение конституционных полномочий, изменения в избирательной системе, форма устройства парламента и отмена смертной казни. Во время беседы столкнулись полярные мнения, соответственно, звучали и различные предложения по изменению существующей законодательной базы, над которыми предстоит работа вышестоящих органов.  

«Наиболее частые предложения – изменение системы выборов». Что ещё белорусы предлагают поменять в Конституции?-7

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству:  
Те предложения, которые сегодня поступают, достаточно интересные, в них содержится конструктив.  

В Избирательный кодекс наиболее частые предложения – это изменение системы выборов. На второй план отходят вопросы мажоритарной системы, это перераспределение функций местных Советов разных уровней.  

Очень интересные вопросы поступают относительно обеспечения на законодательном уровне, а именно на уровне основного закона, базиса – решение вопроса о заключении под стражу только по решению суда.  

«Наиболее частые предложения – изменение системы выборов». Что ещё белорусы предлагают поменять в Конституции?-10

Во время диалога были затронуты и вопросы политико-идеологического характера – использование государственной символики и языков, экологическая безопасность и гендерные отношения. Все озвученные предложения направят в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.  

# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

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