«Наиболее частые предложения – изменение системы выборов». Что ещё белорусы предлагают поменять в Конституции?

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси. 19 октября в Минске актуальные для страны вопросы обсудили депутаты Палаты представителей и представители Совета Республики вместе с юристами, историками и учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый имел возможность не только публично высказать свое видение изменений в Конституции, но и принять участие в дискуссии по поводу общего развития страны.

Сегодня ключевыми темами стали перераспределение конституционных полномочий, изменения в избирательной системе, форма устройства парламента и отмена смертной казни. Во время беседы столкнулись полярные мнения, соответственно, звучали и различные предложения по изменению существующей законодательной базы, над которыми предстоит работа вышестоящих органов.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству:

Те предложения, которые сегодня поступают, достаточно интересные, в них содержится конструктив.

В Избирательный кодекс наиболее частые предложения – это изменение системы выборов. На второй план отходят вопросы мажоритарной системы, это перераспределение функций местных Советов разных уровней.

Очень интересные вопросы поступают относительно обеспечения на законодательном уровне, а именно на уровне основного закона, базиса – решение вопроса о заключении под стражу только по решению суда.