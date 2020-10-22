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Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 76-летие

22 октября 2020 07:17
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Новости Беларуси. 22 октября крупнейшему национальному хранилищу реликвий военной истории исполняется 76 лет со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За годы своего существования Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны стал визитной карточкой Беларуси и самым посещаемым музеем страны.  

Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 76-летие-1

Его фондовые коллекции насчитывают свыше 155 тысяч единиц хранения. До сих пор каждый год коллекцию пополняют около 700 бесценных раритетов.  

Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 76-летие-4

Первый в мире музей, посвященный самой кровопролитной войне 20 века и сегодня по случаю праздника открывает свои двери для гостей. Работают сразу несколько выставок. Посетителей познакомят с советской карикатурой из фондовой коллекции периода 1939-1945 годов, а также печатными изданиями разных лет. В том числе представят уникальные новинки – альбом, в котором собраны истории 100 экспонатов – свидетельств подвигов людей, отстоявших свою страну и спасших мир от фашизма. Кроме того, пройдет акция «Ровесники музея»: посетители в возрасте 76 лет смогут посетить экспозиции бесплатно.  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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