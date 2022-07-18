«Вышли на очень большие проценты». Лапицкий о рекордах «Славянского базара – 2022»

XXXI Международный фестиваль в 2022 году бьет рекорды. Почти 6 тысяч аккредитованных участников. И это вместо планируемых четырех. А количество гостей и вовсе превзошло доковидные времена. Только официально на протяжении форума прошло более 200 мероприятий.

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мы вышли на очень большие проценты реализации. Реализация только одного концерта открытия была более 90 %. Это цифры, которые действительно были ожидаемыми. Это говорит о том, что люди хотят позитива, хотят положительных эмоций и что у нас это получилось – все для наших людей создать.