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«Вышли на очень большие проценты». Лапицкий о рекордах «Славянского базара – 2022»

18 июля 2022 19:52
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Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» завершился в Витебске. Торжественная церемония закрытия прошла 17 июля и закончилась далеко за полночь. Разрешилась и главная интрига форума. Стали известны имена лауреатов и обладателя Гран-при взрослого конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вышли на очень большие проценты». Лапицкий о рекордах «Славянского базара – 2022»-1

XXXI Международный фестиваль в 2022 году бьет рекорды. Почти 6 тысяч аккредитованных участников. И это вместо планируемых четырех. А количество гостей и вовсе превзошло доковидные времена. Только официально на протяжении форума прошло более 200 мероприятий.

«Вышли на очень большие проценты». Лапицкий о рекордах «Славянского базара – 2022»-4

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Мы вышли на очень большие проценты реализации. Реализация только одного концерта открытия была более 90 %. Это цифры, которые действительно были ожидаемыми. Это говорит о том, что люди хотят позитива, хотят положительных эмоций и что у нас это получилось – все для наших людей создать.

Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» оценил атмосферу «Славянского базара». Подробнее здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Глеб Лапицкий # Виктор Пралич # Фотофакт

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