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«Сам амфитеатр располагает». Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» оценил атмосферу «Славянского базара»

18 июля 2022 19:58
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Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» завершился в Витебске. Торжественная церемония закрытия прошла 17 июля и закончилась далеко за полночь. Разрешилась и главная интрига форума. Стали известны имена лауреатов и обладателя Гран-при взрослого конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сам амфитеатр располагает». Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» оценил атмосферу «Славянского базара»-1

Витебск. Июль. «Славянский базар». 31 год это неизменное время и место встречи друзей. Причем уже давно не только славянских народов. А за всю насыщенную фестивальную жизнь и не сосчитаешь представителей тех стран, которые побывали в гостеприимном Витебске. Но точно с каждого континента земного шара. Открыты наши границы и на этот раз: граждане из 73 стран могли воспользоваться безвизом, предъявив пограничникам всего лишь билет на фестиваль. Участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» из 14 стран сюда позвала музыка.

«Сам амфитеатр располагает». Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» оценил атмосферу «Славянского базара»-4

Так дружно начался обратный отсчет церемонии закрытия фестиваля. Волнительным этот вечер был для конкурсантов взрослого испытания. По итогам первого дня итальянско-белорусский триумф. Анна Трубецкая и Марта набрали по 70 баллов. И уже во второй конкурсный день наша Анна выходила на сцену под овации 6-тысячного зала. Под шквал аплодисментов и закончила выступление. Впечатлились не только зрители, но и жюри. Все судьи – максимальный балл.

«Сам амфитеатр располагает». Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» оценил атмосферу «Славянского базара»-7

Анна Трубецкая: «Силы придавало осознание того, что 70 баллов. Это лидерские позиции». Подробнее здесь.

Горячо встречала публика и мастеров искусств. Гала-концерт церемонии закрытия прошел при полном зале. Игорь Николаев, Елена Ваенга, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, «Отпетые мошенники». Что ни выход на сцену артиста, то шквал аплодисментов и даже танцы.

«Сам амфитеатр располагает». Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» оценил атмосферу «Славянского базара»-10

Сергей Аморалов, солист поп-группы «Отпетые мошенники» (Россия):
Не только публика – сам амфитеатр располагает. Я вам могу сказать, мы группа гастролирующая. Таких площадок по энергетике, по атмосфере не то что бы не так много – их считаные единицы.

Лапицкий о рекордах «Славянского базара – 2022». Подробнее здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Сергей Аморалов # Анна Трубецкая # Марта # Игорь Николаев # Елена Ваенга # Наталья Подольская # Владимир Пресняков # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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