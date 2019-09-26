«Это была работа по креативному окрашиванию». Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству

Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Наталья Ротманова, призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству-2019:
Люди хотят быть уникальными и при наличии более широкой палитры мы имеем сейчас возможность это создавать. Собственно работа, за которую я взяла этот кубок, это была работа как раз-таки по креативному окрашиванию. На дипломе есть моя работа.
Как проходил конкурс?
Наталья Ротманова:
Конкурс проходил за полгода до самой церемонии. Нужно было подготовить фотоработу, выложить ее в Instagram, подписать хэштегами чемпионата мира, ну и, собственно, помолиться и ждать.
Настолько просто? Больше ничего не надо? Фотку в Instagram?
Наталья Ротманова:
Фотка просто в Instagram, миллиард участников, щелкнуть пальцами и ты победил.
Вы заняли в этой номинации первое место?
Наталья Ротманова:
Там было либо первое, либо никакое.