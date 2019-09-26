«Это была работа по креативному окрашиванию». Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству

Наталья Ротманова, призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству-2019: Люди хотят быть уникальными и при наличии более широкой палитры мы имеем сейчас возможность это создавать. Собственно работа, за которую я взяла этот кубок, это была работа как раз-таки по креативному окрашиванию. На дипломе есть моя работа.

Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» .

Как проходил конкурс?

Наталья Ротманова:

Конкурс проходил за полгода до самой церемонии. Нужно было подготовить фотоработу, выложить ее в Instagram, подписать хэштегами чемпионата мира, ну и, собственно, помолиться и ждать.

Настолько просто? Больше ничего не надо? Фотку в Instagram?

Наталья Ротманова:

Фотка просто в Instagram, миллиард участников, щелкнуть пальцами и ты победил.