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«Это была работа по креативному окрашиванию». Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству

26 сентября 2019 11:03
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Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Наталья Ротманова, призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству-2019:
Люди хотят быть уникальными и при наличии более широкой палитры мы имеем сейчас возможность это создавать. Собственно работа, за которую я взяла этот кубок, это была работа как раз-таки по креативному окрашиванию. На дипломе есть моя работа.

«Это была работа по креативному окрашиванию». Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству -1
«Это была работа по креативному окрашиванию». Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству -2

Как проходил конкурс?

Наталья Ротманова:
Конкурс проходил за полгода до самой церемонии. Нужно было подготовить фотоработу, выложить ее в Instagram, подписать хэштегами чемпионата мира, ну и, собственно, помолиться и ждать.

Настолько просто? Больше ничего не надо? Фотку в Instagram?

Наталья Ротманова:
Фотка просто в Instagram, миллиард участников, щелкнуть пальцами и ты победил.

«Это была работа по креативному окрашиванию». Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству -4

Вы заняли в этой номинации первое место?

Наталья Ротманова:
Там было либо первое, либо никакое.

«Это была работа по креативному окрашиванию». Как белоруска выиграла чемпионат мира по парикмахерскому искусству -6
# Прически # Мода

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