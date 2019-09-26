«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле

Новости Беларуси. В гомельском филиале войсковой части 01313 сегодня аншлаг. Покупатели со всей Беларуси изучают условия приобретения военных вездеходов, полевых химических лабораторий и комплексов по утилизации ракетного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем и кому все это нужно в мирной жизни? Материал корреспондента Александра Добрияна.

Владимир Акулин знает, зачем пришел. В таком же КУНГе с радиостанцией он когда-то начинал свою службу. Сегодня выбирает кузов для мирного дела. В ОСВОДе военная техника продолжит службу в качестве базы для спасателей-водолазов.

Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельского ОСВОД:

Мы бы сделали здесь для выезда и проведения маневрово-поисковых работ водолазов. Здесь люди-водолазы могут переодеться, обогреться, обсушиться. Это очень удобно. Спрятаться даже от дождя по такой погоде, как сейчас.

Такие же КУНГи в Гомеле уже используют для обустройства спасательных постов на городских пляжах. Михаилу Новику тоже нужна машина для перевозки людей – возить на работу, в поле и на ферму. В Гомель он приехал за 450 километров из Брестской области.

Михаил Новик, директор сельхозпредприятия:

Состояние этих ЗИЛов – супер состояние. Она внутри как новая, капот откроешь – как новый, по резине видно, что еще пупырышки торчат. Это смешная цена! Что такое 4,5 тысячи? В военной технике советского периода «кусается» разве что расход топлива. Надежность и простота эксплуатации устраивает всех.

Александр Добриян, корреспондент:

А эта техника не на массового покупателя – гусеничный кабелеукладчик с танковым двигателем. Но есть клиент и на такую машину: российские лесозаготовители берут их для работы в тайге. Найти вездеход дешевле 9 тысяч белорусских рублей на рынке просто невозможно.

Минимальные цены – расчет военных. Продавая излишки имущества и морально устаревшую технику на таких выставках, военное ведомство неплохо экономит на утилизации.