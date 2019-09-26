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«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле

26 сентября 2019 16:02
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Новости Беларуси. В гомельском филиале войсковой части 01313 сегодня аншлаг. Покупатели со всей Беларуси изучают условия приобретения военных вездеходов, полевых химических лабораторий и комплексов по утилизации  ракетного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем и кому все это нужно в мирной жизни?

Материал корреспондента Александра Добрияна.

«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-1
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-2
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-3
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-4

Владимир Акулин знает, зачем пришел. В таком же КУНГе с радиостанцией он когда-то начинал свою службу. Сегодня выбирает кузов для мирного дела. В ОСВОДе военная техника продолжит службу в качестве базы для спасателей-водолазов.

«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-6

Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельского ОСВОД:
Мы бы сделали здесь для выезда и проведения маневрово-поисковых работ водолазов. Здесь люди-водолазы могут переодеться, обогреться, обсушиться. Это очень удобно. Спрятаться даже от дождя по такой погоде, как сейчас.

«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-8
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-9
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-10

Такие же КУНГи в Гомеле уже используют для обустройства спасательных постов на городских пляжах. 

Михаилу Новику тоже нужна машина  для перевозки людей – возить на работу, в поле и на ферму. В Гомель он приехал за 450 километров из Брестской области.

«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-12

Михаил Новик, директор сельхозпредприятия:
Состояние этих ЗИЛов – супер состояние. Она внутри как новая, капот откроешь – как новый, по резине видно, что еще пупырышки торчат. Это смешная цена! Что такое 4,5 тысячи?

В военной технике советского периода «кусается» разве что расход топлива. Надежность и простота эксплуатации устраивает всех.

«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-14

Александр Добриян, корреспондент:
А эта техника не на массового покупателя – гусеничный кабелеукладчик с танковым двигателем. Но есть клиент и на такую машину: российские лесозаготовители берут их для работы в тайге. Найти вездеход дешевле 9 тысяч белорусских рублей на рынке просто невозможно.

«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-16

Минимальные цены – расчет военных. Продавая излишки имущества и морально устаревшую технику на таких выставках, военное ведомство неплохо экономит на утилизации.

«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-18

Анатолий Косовец, заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь:
Спрос велик. За последние семь лет мы провели 21 выставку-продажу. На этой выставке покупается около 40 % выставленных материальных средств. В течение двух-трех месяцев не остается ни одной единицы.

Помимо крупной техники в Гомеле покупателям предложили электростанции, кабель, телескопические мачты антенн и даже походную химическую лабораторию. Всему этому найдется применение и на гражданке, и в мирной жизни.

«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-20
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-21
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-22
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле-23
# Военно-промышленный комплекс # Александр Добриян

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