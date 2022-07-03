«Вышел на проезжую часть и перегородил собой дорогу». Минчанин помог задержать закладчика наркотиков

Сергей Лапаревич, помог задержать закладчика наркотиков: Я стал за ним следить на некотором расстоянии, чтобы не быть замеченным. Он те же самые действия проделал по дворовой территории, подошел к следующим домам. В один из определенных моментов я понял, что, скорее всего, он занимается чем-то незаконным, и решил вызвать наряд милиции. Незнакомый парень, который вел себя подозрительно, вызвал машину такси, они подъехали к этому перекрестку на эту дорогу. Так как милиции, которую вызвал, не было, я решил принять активные действия по пресечению возможного преступления.

Я просто вышел на проезжую часть и перегородил собой дорогу выезда такси. Задержание происходило на этом месте, при задержании незнакомый парень оказал активное сопротивление сотрудникам милиции. И мне пришлось тоже применять силу для задержания его. Парень, как оказалось позже, был мастером спорта по тайскому боксу и обладал силой. Поэтому для помощи сотрудники милиции вызвали еще сотрудников, и тогда уже вместе мы (вчетвером, впятером) его задержали. При нем оказалось более 100 доз особого опасного психотропа. При понятых он сказал, что это все его.

Александр Гильдюк, заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска:

С завидной регулярностью происходят такие события, но хотелось чтобы это было как можно чаще, как можно больше. Потому что милиционеров в каждый двор, к каждому автомобилю и к каждому торговому центру поставить нельзя, а в то же время граждане – это наш ресурс, который мы стараемся активно использовать, взаимодействовать. Соответственно, поощрять таких граждан, которые проявляют активную гражданскую позицию.

Сергей Лапаревич:

Я догадался сразу, что фактически он занимается распространением наркотиков, а это причинение вреда здоровью населения. То есть употребляет один человек, а страдают все в семье. Это большая беда и проблема. Я сразу понял, что доведу дело до конца.

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