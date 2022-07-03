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«Вышел на проезжую часть и перегородил собой дорогу». Минчанин помог задержать закладчика наркотиков

03 июля 2022 17:31
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Новости Беларуси. Благодаря небезразличию минчанина удалось задержать закладчика наркотиков. Мужчина вел себя подозрительно: фотографировал кусты и скамейки, осматривался по сторонам. Такое поведение насторожило местного жителя.  

«Вышел на проезжую часть и перегородил собой дорогу». Минчанин помог задержать закладчика наркотиков-1

Сергей Лапаревич, помог задержать закладчика наркотиков:  
Я стал за ним следить на некотором расстоянии, чтобы не быть замеченным. Он те же самые действия проделал по дворовой территории, подошел к следующим домам. В один из определенных моментов я понял, что, скорее всего, он занимается чем-то незаконным, и решил вызвать наряд милиции. Незнакомый парень, который вел себя подозрительно, вызвал машину такси, они подъехали к этому перекрестку на эту дорогу. Так как милиции, которую вызвал, не было, я решил принять активные действия по пресечению возможного преступления.  

«Вышел на проезжую часть и перегородил собой дорогу». Минчанин помог задержать закладчика наркотиков-4

Я просто вышел на проезжую часть и перегородил собой дорогу выезда такси. Задержание происходило на этом месте, при задержании незнакомый парень оказал активное сопротивление сотрудникам милиции. И мне пришлось тоже применять силу для задержания его. Парень, как оказалось позже, был мастером спорта по тайскому боксу и обладал силой. Поэтому для помощи сотрудники милиции вызвали еще сотрудников, и тогда уже вместе мы (вчетвером, впятером) его задержали. При нем оказалось более 100 доз особого опасного психотропа. При понятых он сказал, что это все его.  

«Вышел на проезжую часть и перегородил собой дорогу». Минчанин помог задержать закладчика наркотиков-7

Александр Гильдюк, заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска:  
С завидной регулярностью происходят такие события, но хотелось чтобы это было как можно чаще, как можно больше. Потому что милиционеров в каждый двор, к каждому автомобилю и к каждому торговому центру поставить нельзя, а в то же время граждане – это наш ресурс, который мы стараемся активно использовать, взаимодействовать. Соответственно, поощрять таких граждан, которые проявляют активную гражданскую позицию.  

Сергей Лапаревич:  
Я догадался сразу, что фактически он занимается распространением наркотиков, а это причинение вреда здоровью населения. То есть употребляет один человек, а страдают все в семье. Это большая беда и проблема. Я сразу понял, что доведу дело до конца.  

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# Наркотики # общество # Глеб Прокофьев # Александр Гильдюк # Сергей Лапаревич # Фотофакт

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