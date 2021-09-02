Его война началась в Харькове, а победу он встретил в Праге. Фронтовой путь 100-летнего ветерана

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Александр Тепляков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со знаковой датой его приехало поздравить руководство и военный комиссар Заводского района, а также представители ветеранской организации. Конечно же, не с пустыми руками, а с цветами и подарками. А Александр Филиппович в свою очередь поделился воспоминаниями о военном времени.

Историю героя узнала корреспондент Елизавета Шульга.

Елизавета Шульга, корреспондент:

За свой долгий век Александр Филиппович Тепляков пережил немало событий. В их числе и Великая Отечественная война, оставившая неизгладимый след. 2 сентября Александр Филиппович принимает поздравления и с особым трепетом вспоминает те далекие времена.