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Его война началась в Харькове, а победу он встретил в Праге. Фронтовой путь 100-летнего ветерана

02 сентября 2021 16:24
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Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Александр Тепляков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Со знаковой датой его приехало поздравить руководство и военный комиссар Заводского района, а также представители ветеранской организации. Конечно же, не с пустыми руками, а с цветами и подарками. А Александр Филиппович в свою очередь поделился воспоминаниями о военном времени.

Историю героя узнала корреспондент Елизавета Шульга.

Елизавета Шульга, корреспондент:
За свой долгий век Александр Филиппович Тепляков пережил немало событий. В их числе и Великая Отечественная война, оставившая неизгладимый след. 2 сентября Александр Филиппович принимает поздравления и с особым трепетом вспоминает те далекие времена.

Его война началась в Харькове, а победу он встретил в Праге. Фронтовой путь 100-летнего ветерана-1

Его военный путь начался в Харькове. Студент артиллерийского училища не успел окончить учебу, как грянула война. Так вынужденно приступил к практике и оказался в артиллерийском полку. За войну прошел немало. Был трижды ранен, а победу встречал в Праге.

Его война началась в Харькове, а победу он встретил в Праге. Фронтовой путь 100-летнего ветерана-4

Александр Тепляков, ветеран Великой Отечественной войны:
В 1941 году началась война. Нас, конечно, стали эвакуировать, все учреждения, всякие организации, и наше училище тоже эвакуировали. Раскидали его по запасным полкам.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Масляк # Фотофакт

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