«Высажено 749 деревьев и 850 кустарников». В Минске продолжается акция «Зелёный двор вместе»

Новости Беларуси. «Зеленый двор вместе». Традиционная акция становится все более масштабной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, с начала октября в Октябрьском районе высажено почти 250 деревьев и 150 кустарников. Новая аллея из молодых ив появилась и во дворе дома № 4 по улице Чкалова. Главная цель акции – сделать город краше и зеленее. А еще объединить соседей и помочь им воплотить любой замысел максимально презентабельно.

Алла Бушило, заместитель директора ЖКХ Октябрьского района:

В течение года в рамках акции «Зеленый двор вместе» у нас было запланировано высадить 2 000 деревьев и 2 500 кустарников. В настоящее время уже высажено 749 деревьев и 850 кустарников. Жители принимают активное участие в посадке зеленых насаждений, что, конечно, нас очень радует и делает наш город красивее, зеленее и уютнее.