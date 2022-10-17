Приговор по делу банды Автуховича огласили в Гродно

В послужном списке Николая Автуховича и его пособников подготовка террористических актов, ввоз в Беларусь более тонны оружия из Украины, а также покушение на захват власти неконституционным путем, разжигание вражды и призыв к санкциям. Все эти факты и их доказательства собраны в 65 томах уголовного дела. Только на их изучение ушло несколько месяцев судебного следствия. Оно, как и оглашение приговора, проходило в гродненской тюрьме № 1. За это время со стороны обвиняемых предпринимались все меры, направленные на затягивание процесса: это и голодовки, и нарушения дисциплины, за что фигуранты дела неоднократно удалялись из зала суда. И стороны обвинения, и защиты намерены обжаловать приговор. Одни из-за мягкости, другие из-за строгости вердикта.