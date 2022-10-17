Проверяют топливную систему и обновляют автопарк. Как минский общественный транспорт готовится к зиме?

Новости Беларуси. 1 000 автобусов, свыше 500 троллейбусов и 100 трамваев. Общественный транспорт Минска готов к работе в зимний период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Продолжают на предприятии повышать уровень качества: обновляют подвижной состав – закупают низкопольный транспорт, оснащенный кондиционерами и USB-портами для зарядки гаджетов. Большое внимание уделяется экологичности. Так, доля электротранспорта в столице составляет почти 50 %. Более 1 000 единиц подвижного состава оборудованы мультимедийными мониторами.

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Подготовлена система топливного оборудования в автобусах, система отопления в городском электрическом транспорте и в автобусах. То есть жители нашего города в этом году будут ездить в тепле, как и все предыдущие годы.