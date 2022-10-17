Прямой эфир

Проверяют топливную систему и обновляют автопарк. Как минский общественный транспорт готовится к зиме?

17 октября 2022 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 000 автобусов, свыше 500 троллейбусов и 100 трамваев. Общественный транспорт Минска готов к работе в зимний период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проверяют топливную систему и обновляют автопарк. Как минский общественный транспорт готовится к зиме?-1

Продолжают на предприятии повышать уровень качества: обновляют подвижной состав – закупают низкопольный транспорт, оснащенный кондиционерами и USB-портами для зарядки гаджетов. Большое внимание уделяется экологичности. Так, доля электротранспорта в столице составляет почти 50 %. Более 1 000 единиц подвижного состава оборудованы мультимедийными мониторами.

Проверяют топливную систему и обновляют автопарк. Как минский общественный транспорт готовится к зиме?-4

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Подготовлена система топливного оборудования в автобусах, система отопления в городском электрическом транспорте и в автобусах. То есть жители нашего города в этом году будут ездить в тепле, как и все предыдущие годы.

Проверяют топливную систему и обновляют автопарк. Как минский общественный транспорт готовится к зиме?-7

А вот узнать расписание движения можно с помощью гаджета. «Виртуальное табло» позволяет следить онлайн за наземным транспортом и увидеть время прибытия на остановочный пункт. Кстати, здесь установлено свыше 500 электронных табло, в том числе 23 мультимедийных. Организована и работа Telegram-канала для оперативного информирования пассажиров.

# Общественный транспорт # общество # Олег Дзюбенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приговор по делу банды Автуховича огласили в Гродно
17 октября 2022 13:24

Приговор по делу банды Автуховича огласили в Гродно

«Наши люди готовы защищать свою землю». В Беларуси продолжают усиливать охрану границы
17 октября 2022 13:11

«Наши люди готовы защищать свою землю». В Беларуси продолжают усиливать охрану границы

Представители Минобороны встретились с иностранными дипломатами
17 октября 2022 12:51

Представители Минобороны встретились с иностранными дипломатами