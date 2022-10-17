«Наши люди готовы защищать свою землю». В Беларуси продолжают усиливать охрану границы

На южном направлении совместно с пограничниками дежурство несут механизированные подразделения, расчеты беспилотных авиационных комплексов. Действия всех ведомств скоординированы и отрабатываются на местности. Все это в случае необходимости позволит оперативно реагировать на угрозы безопасности.

Александр Мойсеянчик, директор ОАО «Ласицк»:

Мы знаем, что наш спокойный сон благодаря им, потому что у них ночные дозоры, ночные выезды, чтобы обеспечить полную охрану нашей государственной границы, чтобы из сопредельной стороны никаких мыслей и поползновений на нашу территорию и близко не было. Потому что, если не дай бог, наши люди готовы защищать свою землю.