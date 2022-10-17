«Наши люди готовы защищать свою землю». В Беларуси продолжают усиливать охрану границы

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие продолжают усиливать охрану государственных рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие продолжают усиливать охрану государственных рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На южном направлении совместно с пограничниками дежурство несут механизированные подразделения, расчеты беспилотных авиационных комплексов. Действия всех ведомств скоординированы и отрабатываются на местности. Все это в случае необходимости позволит оперативно реагировать на угрозы безопасности.
Евгений, командир роты механизированной бригады:
Главная наша задача здесь – усиление участков государственной границы и в случае чего недопуск незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп вглубь территории Республики Беларусь.
Александр Мойсеянчик, директор ОАО «Ласицк»:
Мы знаем, что наш спокойный сон благодаря им, потому что у них ночные дозоры, ночные выезды, чтобы обеспечить полную охрану нашей государственной границы, чтобы из сопредельной стороны никаких мыслей и поползновений на нашу территорию и близко не было. Потому что, если не дай бог, наши люди готовы защищать свою землю.
Минск и Москва продолжают развертывание совместной группировки войск. В Беларусь прибывают эшелоны с российскими военнослужащими. С их участием будут проведены плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства.