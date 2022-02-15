Уникален не только вкусом, но и историей создания. Как белорусский шоколад покорил судей на международном конкурсе?

Новости Беларуси. Белорусский шоколад вызвал абсолютный восторг судей на крупнейшей международной выставке «Продэкспо» в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочный, горький, темный, с начинкой и без – все это про шоколад, спрос на который заметно вырос за последний год. Беларусь поставляет этот продукт в десятки стран.
В чем причина растущего спроса и какими секретами не поделятся с конкурентами наши производители, в репортаже Вероники Кудринецкой.
«О, да, еда!» – восклицает каждый второй посетитель крупнейшей международной московской гастрономической выставки «Продэкспо». Шипение сковород и грилей, стук ножей, ароматы и вкусы, по которым можно изучать географию. В Италии изысканно, в Бельгии диетически, в России сытно. А в Беларуси...
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
У нас все это тоже есть: целый букет вкусов. Но в первую очередь у нас сладко. На «Продэкспо» это доказывают наши кондитеры. Безоговорочный лидер – фабрика «Коммунарка». 27 тысяч тонн сладкой продукции в год – мечта для детей и взрослых.
Пока белорусские спортсмены борются за золото в Пекине, в пищевой индустрии прошли не менее жаркие «Олимпийские игры» – за медали качества в производстве продуктов питания. На продовольственной ярмарке никто из 2 000 участников не стеснялся факта, что путь к победе лежит все-таки через желудок. На дегустационном конкурсе у белорусских сладостей сразу три золота. «Бельгийский трюфель», «Беловежская пуща» и «Президент» – шоколад, который уже стал настоящим брендом страны. Только в этот раз молочный.
Гендиректор «Коммунарки»: плитка шоколада «Президент» эквивалентна стакану выпитого молока – читайте далее.
В основе лакомства несколько видов молока – цельное, сухое и сгущенное. И на 15 % меньше сахара. А вот пропорции держатся в тайне. Лакомство уникально не только своим вкусом, но и историей создания. Дизайн упаковки принадлежит ребятам с непростыми судьбами – воспитанникам белорусских детских домов.
«Шоколад с добавлением пюре». На белорусской кондитерской фабрике рассказали о последних новинках – подробности здесь.