Уникален не только вкусом, но и историей создания. Как белорусский шоколад покорил судей на международном конкурсе?

Новости Беларуси. Белорусский шоколад вызвал абсолютный восторг судей на крупнейшей международной выставке «Продэкспо» в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочный, горький, темный, с начинкой и без – все это про шоколад, спрос на который заметно вырос за последний год. Беларусь поставляет этот продукт в десятки стран.

В чем причина растущего спроса и какими секретами не поделятся с конкурентами наши производители, в репортаже Вероники Кудринецкой.

«О, да, еда!» – восклицает каждый второй посетитель крупнейшей международной московской гастрономической выставки «Продэкспо». Шипение сковород и грилей, стук ножей, ароматы и вкусы, по которым можно изучать географию. В Италии изысканно, в Бельгии диетически, в России сытно. А в Беларуси...