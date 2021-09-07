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«Мандаринки через штанину». Чем профессиональный ведущий отличается от тамады?

07 сентября 2021 13:24
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Чем тамада отличается от свадебного ведущего? Или сейчас вообще такого понятия тамада нет?

«Мандаринки через штанину». Чем профессиональный ведущий отличается от тамады?-1

Александр Меженный, профессиональный ведущий:
На самом деле, я начинал тамадой, а потом превратился в ведущего. Если образно, мандаринки через штанину – это тамада, а ведущий – пробка от шампанского. На самом деле, тут момент такой. Сам подход к проведению. Я всегда был сторонником интерактивов, даже когда такого слова как такового не было «интерактив». Но интуитивно я к этому подходил. Мне надо было залезть в душу к каждому человеку и ее уже там посмотреть.

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# Свадьба # общество # Юлия Крыницкая # Александр Меженный # Фотофакт

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