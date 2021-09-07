«Мандаринки через штанину». Чем профессиональный ведущий отличается от тамады?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Чем тамада отличается от свадебного ведущего? Или сейчас вообще такого понятия тамада нет?