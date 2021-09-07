Центр для людей с нарушением слуха в Витебске начал работать для всей области. Как туда обратиться и в чём помогут?

Новости Беларуси. Витебский центр приема-передачи информации от лиц с нарушением слуха в экстренные службы стал принимать заявки со всей области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого обратиться за помощью сюда могли только витебляне по онлайн-связи либо посетив центр лично. Сейчас такая услуга доступна из любой точки региона. Заявки принимают и обрабатывают 4 оператора. Заказать талон к врачу, вызвать специалиста жилищно-коммунального хозяйства - сотрудники центра помогают решить вопросы различного характера.

Татьяна Ромашова, директор территориального центра социального обслуживания населения Октябрьского района Витебска:

Если мы берем людей с инвалидностью с этим видом инвалидности – по слуху – то это огромное подспорье. Потому что людям неудобно было, невозможно было получить полную помощь. Открытие центра сделало очень качественным и комфортным работу как людей с инвалидностью, так и сотрудников территориального центра.