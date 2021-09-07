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Центр для людей с нарушением слуха в Витебске начал работать для всей области. Как туда обратиться и в чём помогут?

07 сентября 2021 13:19
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Новости Беларуси. Витебский центр приема-передачи информации от лиц с нарушением слуха в экстренные службы стал принимать заявки со всей области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр для людей с нарушением слуха в Витебске начал работать для всей области. Как туда обратиться и в чём помогут?-1

До этого обратиться за помощью сюда могли только витебляне по онлайн-связи либо посетив центр лично. Сейчас такая услуга доступна из любой точки региона. Заявки принимают и обрабатывают 4 оператора. Заказать талон к врачу, вызвать специалиста жилищно-коммунального хозяйства - сотрудники центра помогают решить вопросы различного характера.

Центр для людей с нарушением слуха в Витебске начал работать для всей области. Как туда обратиться и в чём помогут?-4

Татьяна Ромашова, директор территориального центра социального обслуживания населения Октябрьского района Витебска:
Если мы берем людей с инвалидностью с этим видом инвалидности – по слуху – то это огромное подспорье. Потому что людям неудобно было, невозможно было получить полную помощь. Открытие центра сделало очень качественным и комфортным работу как людей с инвалидностью, так и сотрудников территориального центра.

Центр для людей с нарушением слуха в Витебске начал работать для всей области. Как туда обратиться и в чём помогут?-7

Сегодня в Витебской области проживает более 1 000 людей с инвалидностью по слуху. С начала 2021 года в центр приема-передачи информации поступило около 1 000 обращений.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Татьяна Ромашова # Фотофакт

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