Надо создать пояс цифрового добрососедства. О чём ещё говорила Наталья Кочанова на венской конференции?

Новости Беларуси. Избранная Беларусью модель реагирования на угрозы коронавируса доказала свою эффективность. Об этом заявила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова направила обращение к участникам V Всемирной конференции спикеров парламентов.

В 2021 году она посвящена борьбе с пандемией, а также достижению Целей устойчивого развития, противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и офлайн. Наталья Кочанова также заявила, что Беларусь выступает с международной инициативой создать пояс цифрового добрососедства. Спикер призвала подписать соглашение о международной цифровой безопасности на основе соблюдения цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Создание четкой международной правовой базы в сфере международной правовой базы в сфере информационной безопасности будет способствовать в том числе эффективному противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и реальной жизни. В национальном законодательстве Беларуси уже введены такие новации. Определены меры по защите национального информационного пространства в медиасфере, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено, усовершенствованы подходы к государственной регистрации и перерегистрации средств массовой информации.