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Надо создать пояс цифрового добрососедства. О чём ещё говорила Наталья Кочанова на венской конференции?

07 сентября 2021 10:59
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Новости Беларуси. Избранная Беларусью модель реагирования на угрозы коронавируса доказала свою эффективность. Об этом заявила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова направила обращение к участникам V Всемирной конференции спикеров парламентов.

Надо создать пояс цифрового добрососедства. О чём ещё говорила Наталья Кочанова на венской конференции?-1

В 2021 году она посвящена борьбе с пандемией, а также достижению Целей устойчивого развития, противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и офлайн. Наталья Кочанова также заявила, что Беларусь выступает с международной инициативой создать пояс цифрового добрососедства. Спикер призвала подписать соглашение о международной цифровой безопасности на основе соблюдения цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга.

Надо создать пояс цифрового добрососедства. О чём ещё говорила Наталья Кочанова на венской конференции?-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Создание четкой международной правовой базы в сфере международной правовой базы в сфере информационной безопасности будет способствовать в том числе эффективному противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и реальной жизни. В национальном законодательстве Беларуси уже введены такие новации. Определены меры по защите национального информационного пространства в медиасфере, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено, усовершенствованы подходы к государственной регистрации и перерегистрации средств массовой информации.

Надо создать пояс цифрового добрососедства. О чём ещё говорила Наталья Кочанова на венской конференции?-7

V Всемирная конференция спикеров парламентов 7 сентября продолжает работу в Вене. Ее итогом станет принятие декларации о парламентском лидерстве для устойчивого развития людей и планеты.

# Международная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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